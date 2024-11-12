الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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نائب محافظ الأقصر يترأس اجتماع لجنة التوظيف لمشروع النمو الأخضر

أثناء الاجتماع
أثناء الاجتماع

ترأس الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر اجتماعا موسعًا مع أعضاء لجنة التوظيف لمشروع النمو الأخضر لمناقشة آليات وأهداف عمل اللجنة ووضع خطة عمل اللجنة، فى ضوء تفعيل أعمال مشروع النمو الأخضر الشامل IGGE   الذى تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO بمحافظة الأقصر.

 

النمو الأخضر 


وأوضح نائب محافظ الأقصر أهداف أعمال اللجنة والمتمثلة في تقديم خدمات التدريب والتوظيف فى الأقصر بالتعاون بين المحافظة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص ومقدمى خدمات التوظيف فى مجالات متعددة.


وتمت مناقشة دور كل من الجهات المنوطة من أعضاء اللجنة، ومن جانبه أكد نائب محافظ الأقصر على ضرورة التشبيك والتواصل المستمر لتحقيق أهداف اللجنة المنشودة.


جاء ذلك في ضوء تنفيذ أعمال القرار رقم 500  لسنة 2024 لمحافظ الأقصر بتشكيل لجنة التوظيف لمشروع النمو الأخضر تحت أشراف محافظ الأقصر وبرئاسة دكتور هشام ابو زيد نائب محافظ الأقصر وعضوية كل من عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية، مدير مديرية العمل بالأقصر، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مدير إدارة شؤون البيئة، مدير مجمع البغدادي الصناعى، ممثل عن المجلس القومي للمرأة، مدير مركز توظيف شغلنى بسوهاج، مدير وحدة أيادي مصر، مدير وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بمديرية التربية والتعليم، مدير إدارة البرامج الأجنبية.


ومن الجدير بالذكر أن مشروع النمو الأخضر الشامل يهدف فى مصر الى المساهمة فى الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز النمو والإنتاجية وخلق فرص عمل، مع الحفاظ على البيئة فى نفس الوقت. بالشراكة مع القطاع الخاص الذى يعتبر  المحرك الرئيسي للنمو الأخضر الشامل.

 

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