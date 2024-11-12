وكيل صحة سوهاج يتفقد سير العمل بمستشفى طهطا العام

أجري اليوم الثلاثاء الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج زيارة تفقدية لمستشفى طهطا العام رافقه خلالها الدكتور جون صدقي استشاري جراحة القلب بمركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج ووفد من مديرية الصحة وكان في استقبالهم الدكتور أحمد صابر مدير المستشفى.



دويدار: الزيارة فى إطار تجهيز قسم القلب لإجراء عمليات القلب المفتوح

وتأتي تلك الزيارة بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان واللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة وتمهيدًا لتجهيز وتشغيل قسم جراحات القلب المفتوح في خطوة هي الأولى من نوعها بالمحافظة.



ومن جانبه قال دويدار إنه حان الوقت لأن يجني المواطن ثمار التطوير والجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة تجاه القطاع الصحي بالمحافظة.



وكيل وزارة الصحة يشيد بدور الكوادر الطبية فى قسم قسطرة القلب

وتفقد وكيل وزارة الصحة قسم القسطرة القلبية بالمستشفي مشيدًا بجهود الكوادر الطبية وانتظام العمل والخدمة الصحية المقدمة بالمستشفي وخلال الزيارة تم عقد اجتماع مصغر لاستعراض الإجراءات النهائية ومتطلبات تشغيل قسم جراحات القلب المفتوح بالمستشفي لتصبح أول مستشفي عام بالمحافظة يجري بها عمليات القلب المفتوح.

وفي سياق متصل عقد أيضا وكيل وزارة الصحة إجتماع أخر ضم كلا من المدير المالي والإداري ومسئول وزارة المالية بالمستشفى وإدارة المستشفى.

تناقش الحضور من خلاله كل ما يخص الشئون المالية ومعوقات الصرف وغيرها.

ووجه دويدار بتكليف لجنة مشتركة من الشئون المالية والإدارية والتموين الطبي بمديرية الصحة لمدة أسبوع أو أكثر لعمل معايشة بالمستشفي وتدريب العاملين ورفعة مستوي الوعي الإداري لديهم.

وخلال الزيارة استوقف عدد من المواطنين والعاملين وكيل وزارة الصحة لعرض مطالبهم وعلي الفور وجه " دويدار" بالإستجابة لهم وفحص تلك المطالب وتلبيتها وفق الضوابط والقواعد

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