الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعليم القاهرة تشدد على المدارس بضرورة ممارسة الأنشطة الرياضية

وكيل تعليم القاهرة
وكيل تعليم القاهرة
ads

تفقدت الدكتورة همت أبو كيلة وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، سير العملية التعليمية بمدرستى جمال الدين الأفغاني الابتدائية، مصطفى كامل الإعدادية بنين.

وذلك وفقًا لتوجيهات سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بمتابعة سير العملية التعليمية بجميع مدارس القاهرة، وبحضور أشرف فرغلى مدير الإدارة.

txt

توجيه عاجل من مدير تعليم القاهرة بشأن الطلاب ضعاف القراءة والكتابة

txt

مدير تعليم القاهرة تشدد على تطبيق لائحة التحفيز التربوى لتوفير بيئة تعليمية للطلاب

وكيل المديرية تتفقد سير العملية التعليمية بمدارس القاهرة 

وتابعت سير العملية التعليمية، وتحاورت مع الطلاب داخل الفصول الدراسية، للوقوف على المستوى العلمي للطلاب، ومدى التزام الطلاب بكراسات الحصة والواجبات المدرسية، والتأكد من الالتزام بدفاتر التحضير والحضور والغياب.

 

كما شددت على ممارسة الأنشطة الرياضية لخلق جيل قادر على الإبداع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الانشطة الرياضية الواجبات المدرسية مدارس القاهرة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ لأسعار صرف الدولار بالبنوك المصرية، وصل لهذا السعر فى 5 بنوك

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

خط ألفا، إسرائيل تستولي على أراض سورية جديدة تحقيقا لنبوءة سفر التكوين

محامي إمام عاشور: الحكم صدر غيابيا ولم يخطرنا أحد بالجلسة وسنتخذ هذا الإجراء

حبس إمام عاشور 6 أشهر في اتهامه بالتعدي على فرد أمن

إصابة لاعب الأهلي بقطع في الرباط الصليبي

محامي طبيبة كفر الدوار لـ "فيتو": ننتظر قرار النيابة والفيديو كان للنصح والتوعية والإرشاد

كارثة خطيرة تربك إثيوبيا، خبيرة ترسيم حدود تكشف: انفصال ضخم عند الصدع وانفجار وشيك يقسمها

منوعات

المزيد

إقرار قانون روسي يحظر التشجيع على عدم الإنجاب

تحذير جديد في مناطق إسبانية من خطورة الأمطار الغزيرة

الصين تصمم دمى بشرية يمكنها عرض الملابس على منصة متحركة (فيديو)

رائد فضاء يوضح سبب دخول طاقم كرو 8 للمستشفى بعد عودتهم للأرض

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

8 مباريات نارية لـ الزمالك حتى نهاية عام 2024 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي أسماء الله الحسنى ومعانيها؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

جزاء اختيار الله ورسوله والآخرة، تفسير الشعراوي للآية 29 بسورة الأحزاب (فيديو)

"زي النهارده" من 157 سنة، مولد مؤسس الطريقة الحامدية الشاذلية، الشيخ سلامة الراضي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads