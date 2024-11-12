تعليم القاهرة تشدد على المدارس بضرورة ممارسة الأنشطة الرياضية

تفقدت الدكتورة همت أبو كيلة وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، سير العملية التعليمية بمدرستى جمال الدين الأفغاني الابتدائية، مصطفى كامل الإعدادية بنين.

وذلك وفقًا لتوجيهات سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بمتابعة سير العملية التعليمية بجميع مدارس القاهرة، وبحضور أشرف فرغلى مدير الإدارة.

وكيل المديرية تتفقد سير العملية التعليمية بمدارس القاهرة

وتابعت سير العملية التعليمية، وتحاورت مع الطلاب داخل الفصول الدراسية، للوقوف على المستوى العلمي للطلاب، ومدى التزام الطلاب بكراسات الحصة والواجبات المدرسية، والتأكد من الالتزام بدفاتر التحضير والحضور والغياب.

كما شددت على ممارسة الأنشطة الرياضية لخلق جيل قادر على الإبداع.