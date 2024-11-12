الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وظائف جديدة في السعودية براتب 8 آلاف ريال، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

وظائف جديدة في السعودية
وظائف جديدة في السعودية , فيتو

وظائف جديدة في السعودية، أعلنت وزارة العمل بفتح باب التقديم على 21 وظيفة في مجالات "التسويق والمبيعات والشيفات"، للعمل في مؤسسة ولاء الشيف للإنتاج الفني بالمملكة العربية السعودية وذلك بواقع 7 وظائف لكل مجال من هذه المجالات الثلاثة.

 

شروط التقديم لوظائف وزارة العمل في السعودية

 

وظائف جديدة في السعودية، ويتساءل العديد من الراغبين للعمل في الخارج عن شروط التقديم ومن خلال السطور التالية يقدم موقع بوابة “ فيتو ” شروط التقديم لفرص العمل المعلن عنها.

وكشفت وزارة العمل عن شروط التقديم لفرص العمل والتي تضمنت ما يلي: بالنسبة لوظيفتي "التسويق والمبيعات "أن يكون المتقدم حاصلا على  مؤهل عالٍ مناسب مع وجود خبرة سابقة في مجال الدعاية والإعلان وأن التقديم على وظيفة الشيفات تحتاج إلى مؤهل عالٍ مناسب ويفضل في مجال السياحة والفنادق، ولديهم الموهبة في تقديم المحتوى الإعلامي.

 

مميزات وظائف وزارة العمل في السعودية 

 

وعن الأجور ومميزات الوظائف التي تم الإعلان عنها في هذه الوظائف تتراوح ما بين 3000 إلى 8000 ريال كل شهر،ومن المزايا،عقود عمل سنوية، وتذكرة طيران ذهاب وعودة بعد السنة الأولى في حالة التجديد، ووجود سكن ملائم.

 

وكشف وزير العمل محمد جبران عن تفاصيل وظائف جديدة في السعودية، مؤكدا أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار دور وزارة العمل في توفير وظائف بالخارج، وتأهيل الشباب على احتياجات الطلبيات التي توفرها مكاتب التمثيل العمالي الخارجية التابعة لوزارة العمل.

 

وأوضح وزير العمل أن هذه الفرص الجديدة وفرها مكتب التمثيل العمالي بالرياض،برئاسة محمد عليان، ودعا الوزير جبران الشباب الراغب في العمل بالخارج ولديه المهارات اللازمة في هذه المجالات أن يتقدم عليها من اليوم الثلاثاء الموافق 11-11-2024، ولمدة 10 أيام.

وظائف جديدة في السعودية , فيتو
وظائف جديدة في السعودية , فيتو

 

خطوات التقديم للوظائف 

وظائف جديدة في السعودية، وعن خطوات التقديم للوظائف سيكون في مقر الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم "3 شارع يوسف عباس ـ مدينة نصر ـ القاهرة "من الساعة الثامنة صباحا، حتى الثالثة مساء.

 

الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف السعودية 

 

وظائف جديدة في السعودية،

 وكشفت وزارة العمل عن الأوراق المطلوبة في وظائف جديدة في السعودية، هي صورة جواز سفر ساري، وصورة المؤهل، والسيرة الذاتية، والخبرة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وظائف جديدة في السعودية وظائف السعودية وظائف جديدة وزير العمل فرص العمل المملكة العربية السعودية

مواد متعلقة

وزارة العمل: إنفاق 255 مليونًا و400 ألف جنيه على منظومة التدريب المهني

وزارة العمل تعلن عن بروتوكول تعاون مع قطاع التشييد والبناء لدعم وحماية عمال التراحيل

التقديم أونلاين، وزارة العمل تعلن عن 225 وظيفة شاغرة للخريجين

جبران: بدء إجراءات سفر شباب تقدموا للحصول على وظائف وفرتها وزارة العمل في "البوسنة والهرسك"

الأكثر قراءة

بعد الانخفاضات الأخيرة نشتري ولا نبيع الذهب؟ خبير يجيب

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

علي غزال: كنت شريكا بالمال في الشركة وليس لي حق الإدارة أو اتخاذ القرارات

كانوا رايحين يعاينوا حادث، إصابة مأمور وضابط و3 أفراد شرطة في انقلاب سيارة بصحراوي الأقصر

انخفاض أسعار 5 سلع في الأسواق

فخري الفقي: مصر مؤهلة للحصول على تمويل استثنائي من صندوق النقد بفائدة مخفضة

تبدأ من 60 جنيهًا، تعرف على أسعار زجاجة الزيت في الأسواق

بعد فيديو طبيبة كفر الدوار، الأطباء: إثبات النسب والقيد مسائل قانونية بعيدة عن الطب

منوعات

المزيد

فيديو مثير لفنان رسم ترامب بطريقة "صادمة"

إقرار قانون روسي يحظر التشجيع على عدم الإنجاب

تحذير جديد في مناطق إسبانية من خطورة الأمطار الغزيرة

الصين تصمم دمى بشرية يمكنها عرض الملابس على منصة متحركة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

بعد زيادة سعر السجائر، هل ترتفع أسعار المعسل؟ الشعبة توضح

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

إبراهيم عادل البديل الذهبي بتشكيلة منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يرث ذهب المرأة المتوفاة الابنة فقط؟ خالد الجندي يجيب (فيديو)

تفسير حلم جمع الزيتون في المنام وعلاقته بالكثير من الخير والرزق

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "حبر الأمة" عبد الله بن عباس (1 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads