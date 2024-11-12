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تمويل 3500 مشروع بـ290 مليون جنيه خلال العام الحالي في جهاز تنمية المشروعات بالدقهلية

محافظ الدقهلية ورئيس
محافظ الدقهلية ورئيس تنمية المشروعات، فيتو

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن تمويل 3500 مشروع بقيمة بلغت 290 مليون جنيه خلال العام الحالي ضمن خطة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالدقهلية.

تمويل 3500 مشروع بقيمة 290 مليون جنيه خلال العام الحالي 

وأعرب محافظ الدقهلية عن تقديره الكبير لدور الجهاز الذي يقدم خدمة متميزة للمواطنين، بتمويل مختلف المشروعات بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأكد دعمه الكامل لتوجه الدولة في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

فرص عمل للشباب، والقضاء على البطالة

وأضاف "مرزوق" أن برنامج عمل الجهاز يتيح توفير فرص عمل للشباب، والقضاء على البطالة، ونشر ثقافة العمل الحر، وزيادة حجم الإنتاج والتصدير لكل المنتجات، بما يساهم فى تعظيم الاقتصاد الوطني، وزيادة الناتج القومي.

من جانبه، استعرض أيمن موسى مدير فرع الجهاز بالدقهلية، الخدمات التي يقدمها الجهاز، ومنها إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإصدار التراخيص النهائية للمشروعات.

290 مليون جنيه لـ 3500 مشروع

وأوضح أن قيمة التمويل خلال العام الجاري بلغت 290 مليون جنيه لعدد 3500 مشروع وفرت 14500 فرصة عمل،كما أصدر الجهاز 533 رخصة،350 رخصة تحت الإصدار، 183 رخصة توفيق أوضاع، 686 شهادات تصنيف،686 شهادات مزايا،144 سجل تجاري،311 بطاقة ضريبية.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الدقهلية بمدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدقهلية، حيث استمع منه لشرح آليات وإجراءات عمل الجهاز في منح التمويل للمشروعات المختلفة.

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