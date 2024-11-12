بعد إحالة أوراق المتهم للمفتي، تفاصيل مقتل سائق حرقا على يد ابن خاله بالشرقية

جريمة بشعة شهدتها محافظة الشرقية العام الماضي، حين أقدم مدرس على إنهاء حياة ابن عمته بدائرة مركز شرطة الزقازيق بإلقاء مادة معجلة للاشتعال بحوزته عليه، مضرمًا به النيران حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة.

حرقه حيا، مدرس يشعل النيران بابن عمته في الزقازيق

ترجع أحداث القضية عندما أحالت النيابة العامة "محمد ا. م."، 36 سنة، (معلم ابتدائي) مقيم بكفر محمد حسين بمركز الزقازيق، إلى محكمة جنايات الزقازيق لقيامه في يوم 3 أغسطس من عام 2023 بقتل ابن عمته المجنى عليه “قاسم س. م.”، سائق، مقيم بكفر الزقازيق البحرى.

أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بشأن المتهم

كشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، أنه على إثر حدوث مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه وبعدها بفترة زمنية، قام الأول بإعداد وتجهيز مادة معجلة للاشتعال لارتكاب الواقعة، منتظرا قدوم المجني عليه أثناء عودته لمنزله، متربصا به، وبمجرد قدومه ألقى عليه ما بحوزته من مادة معجلة على الاشتعال مضرمًا به النيران، باستخدام ما بحوزته من أداة "ولاعة" قاصدا إزهاق روح، فأحدث به حروقا نارية من الدرجات الثلاث، بالوجه والطرفين العلويين والطرف السفلى الأيمن والظهر والبطن والصدر، وتوفي متأثرا بإصابته الخطيرة.

تمكنت القوات من ضبط المتهم، وتمت إحالته من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق.

قرار محكمة جنايات الزقازيق بشأن الجاني

وقررت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية برئاسة المستشار سامى غنيم رئيس المحكمة، إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأى الشرعي فى إعدامه، وحددت جلسة الثالث من يناير من عام 2025 للنطق بالحكم.