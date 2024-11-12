اليوم،الحكم على متهم بقتل أمين شرطة وحيازة أسلحة نارية في كرداسة

تصدر الدائرة الثانية بمحكمة مستأنف بدر، المنعقدة بمجمع محاكم بدر اليوم الثلاثاء، الحكم في الاستئناف المقدم من المتهم محمد زكي محمد بشندي على الحكم الصادر ضده بتهمة تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة، وذخائر بدون ترخيص، فى القضية المعروفة إعلاميا بلجان المقاومة الشعبية بكرداسة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم فى 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة، أسسوا من الأول وحتى الحادي عشر وآخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بـ ناهيا وكرداسة" لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.