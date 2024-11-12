فالفيردي على رأس قائمة منتخب أوروجواي لمواجهتي كولومبيا والبرازيل

برز اسم فيديريكو فالفيردي، لاعب ريال مدريد على رأس قائمة اللاعبين المستدعين لمنتخب أوروجواي، الذي يقوده المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، التي يعود إليها لاعب الوسط رودريجو بنتانكور بعد قضائه عقوبة الإيقاف، استعدادا لمواجهتي كولومبيا والبرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.



ومن بين المستجدات التي تشهدها قائمة المنتخب الأوروجواياني يظهر رودريجو أجيري، وخوان رودريجيز، الثنائي الذي يرتدي قميص الفريق السماوي للمرة الأولى.

وينضم لهم المخضرمون خوسيه ماريا خيمينيز، وسيرجيو روشيت، ونايتان نانديز وجييرمو باريلا وبرايان رودريجيز، والمهاجم داروين نونيز.



كما شملت قائمة بييلسا كلا من: سانتياجو ميلي وفاكوندو بليستري وماكسميليانو أراروخو وفاكوندو توريس وبطل العالم مع منتخب الناشئين تحت 20 عامًا لوسيانو رودريجيز.

قائمة منتخب أوروجواي

وفيما يلي القائمة الكاملة لمنتخب أوروجواي:.

حراسة المرمى: سرخيو روشيت، سانتياجو ميلي، فرانكو إسرائيل.

الدفاع: خوسيه ماريا خيمينيز، سانتياجو بوينو، نيكولاس ماريشال، خوان رودريجيز، ماتياس أوليفيرا، نايتان نانديز، جييرمو باريلا، خوسيه لويس رودريجيز، مارسيلو ساراتشي.

الوسط: مانويل أوجارتي، نيكولاس فونسيكا، فدريكو فالفيردي، رودريجو بنتانكور، فاكوندو بليستري، ماكسميليانو أراوخو، فاكوندو توريس.

الهجوم: لوسيانو رودريجيز، برايان رودريجيز، كريستيان أوليفيرا، رودريجو أجيري، داروين نونيز.