كاميرات المراقبة تكشف لغز اختفاء الطفلتين لانا ورزان بالشرقية (صور)

شهدت محافظةالشرقية واقعة مؤسفة بعدما أقدمت سيدة عشرينية على استدراج طفلتين عقب خروجهما من المدرسة لسرقة قرطهما الذهبي فيما تمكنت القوات من ضبط المتهمة وبعرضها على النيابة العامة قررت التحفظ عليها لحين ورود التحريات.

جريمة خطف طفلتين واستدراجهما بمنطقة كفرالزقازيق البحري

تلقت الأجهزة الأمنية في وقت سابق بلاغًا من أسرة الطفلتين (لانا ورزان) باختفائهما في ظروف غامضة بعد خروجهما من المدرسة بمنطقة كفر الزقازيق محافظة الشرقية.

وبانتقال قوة أمنية وبالفحص تبين التقاط إحدى كاميرات المراقبة مقطع فيديو يوثق سير الطفلتين مع سيدة من ذات المنطقة تدعى "منى ش م"23 ربة منزل وجرى تحديدها وضبطها.

جريمة خطف طفلتين واستدراجهما بمنطقة كفرالزقازيق البحري،فيتو

كما تبين أنها قامت باستدراج الطفلتين وسرقة قرطهما الذهبى وتركتهما وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها.

جريمة خطف طفلتين واستدراجهما بمنطقة كفرالزقازيق البحري،فيتو1

عقوبة الخطف

من جانبه قال المستشار عبد الصادق البنا المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة: إن عقوبة الخطف قد تصل إلى حكم الإعدام.

وأضاف الخبير القانوني: تنص المادة 288 من قانون العقوبات على الأركان التي يجب توافرها لتحقيق جريمة الخطف، والتي تنص على أنه "جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى"، ومن ثم يتم تطبيق عقوبة الخطف على مرتكبي هذه الجريمة، وتتمثل أهم أركان الجريمة كالآتي:

جريمة خطف طفلتين واستدراجهما بمنطقة كفر الزقازيق البحري،فيتو2

- الركن المادي في جريمة الخطف يتمثل على جريمة الخطف نفسها.

- الركن المعنوي يتمثل في التحايل أو الإكراه في الأحكام العامة.

-القصد الجنائي العام يتمثل في الإرادة الكاملة للمتهم في ارتكاب جريمة الخطف.

وكذلك يتمثل القصد الجنائي لجريمة الخطف في العلم التام من قبل المتهم بأهم الأركان العامة لجريمة الخطف.

وأضاف القانوني أن صفة المجني عليه تعد أحد الأركان التي يجب توافرها في الجريمة حتى تكتمل أركانها، وقام المشرع بوضع بعض العقوبات الشديدة بالأخص في جريمة خطف الأنثى.

الطفلتين،فيتو

وأشار الخبير القانوني إلى أنه تبدأ العقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات، وتصل العقوبة حتى السجن المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات.

السيدة المتهمة برفقة الطفلتين،فيتو

وأوضح البنا أنه تم تعديل المادة 290 من قانون العقوبات بأن تصبح عقوبة الخطف تتمثل في الإعدام إذا تم هتك عرض الشخص المخطوف، وفي حالة خطف أحد الأشخاص بالتحايل، أو بالإكراه فأن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة 10 سنوات على الأقل، ولكن في حالة طلب فدية بعد ارتكاب جريمة الخطف، فأن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة تبدأ من 15 عامًا، وتصل المدة حتى 20 عامًا، بينما في حالة خطف طفل، أو في حالة خطف أنثى، تكون العقوبة السجن المؤبد، ولكن في حالة اقتران جريمة الخطف بجناية أخرى، أو هتك عرض، فأن العقوبة تتمثل في الإعدام.

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