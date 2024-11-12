الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

كاميرات المراقبة تكشف لغز اختفاء الطفلتين لانا ورزان بالشرقية (صور)

جريمة خطف طفلتين
جريمة خطف طفلتين واستدراجهما بالشرقية، فيتو

شهدت محافظةالشرقية واقعة مؤسفة بعدما أقدمت سيدة عشرينية على استدراج طفلتين عقب خروجهما من المدرسة لسرقة قرطهما الذهبي فيما تمكنت القوات من ضبط المتهمة وبعرضها على النيابة العامة قررت التحفظ عليها لحين ورود التحريات.

أخبار الحوادث اليوم، القبض على سائق طعن راكبا لخلاف على الأجرة في الشيخ زايد، كلب يتسبب في يبتر عضو حساس لشاب بأوسيم، النيابة تكشف تفاصيل خطف صاحب محل بالجيزة

جريمة خطف طفلتين واستدراجهما بمنطقة كفرالزقازيق البحري

تلقت الأجهزة الأمنية في وقت سابق بلاغًا من أسرة الطفلتين (لانا ورزان) باختفائهما في ظروف غامضة بعد خروجهما من المدرسة بمنطقة كفر الزقازيق محافظة الشرقية.

وبانتقال قوة أمنية وبالفحص تبين التقاط إحدى كاميرات المراقبة مقطع فيديو يوثق سير الطفلتين مع سيدة من ذات المنطقة تدعى "منى ش م"23 ربة منزل وجرى تحديدها وضبطها.

جريمة خطف طفلتين واستدراجهما بمنطقة كفرالزقازيق البحري،فيتو
جريمة خطف طفلتين واستدراجهما بمنطقة كفرالزقازيق البحري،فيتو

كما تبين أنها قامت باستدراج الطفلتين وسرقة قرطهما الذهبى وتركتهما وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها.

جريمة خطف طفلتين واستدراجهما بمنطقة كفرالزقازيق البحري،فيتو1
جريمة خطف طفلتين واستدراجهما بمنطقة كفرالزقازيق البحري،فيتو1

عقوبة الخطف

من جانبه قال المستشار عبد الصادق البنا المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة: إن عقوبة الخطف قد تصل إلى حكم الإعدام.

وأضاف الخبير القانوني: تنص المادة 288 من قانون العقوبات على الأركان التي يجب توافرها لتحقيق جريمة الخطف، والتي تنص على أنه "جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى"، ومن ثم يتم تطبيق عقوبة الخطف على مرتكبي هذه الجريمة، وتتمثل أهم أركان الجريمة كالآتي:

جريمة خطف طفلتين واستدراجهما بمنطقة كفرالزقازيق البحري،فيتو2
جريمة خطف طفلتين واستدراجهما بمنطقة كفر الزقازيق البحري،فيتو2

- الركن المادي في جريمة الخطف يتمثل على جريمة الخطف نفسها.

- الركن المعنوي يتمثل في التحايل أو الإكراه في الأحكام العامة.

-القصد الجنائي العام يتمثل في الإرادة الكاملة للمتهم في ارتكاب جريمة الخطف.

وكذلك يتمثل القصد الجنائي لجريمة الخطف في العلم التام من قبل المتهم بأهم الأركان العامة لجريمة الخطف.
وأضاف القانوني أن صفة المجني عليه تعد أحد الأركان التي يجب توافرها في الجريمة حتى تكتمل أركانها، وقام المشرع بوضع بعض العقوبات الشديدة بالأخص في جريمة خطف الأنثى.

الطفلتين،فيتو
الطفلتين،فيتو

وأشار الخبير القانوني إلى أنه تبدأ العقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات، وتصل العقوبة حتى السجن المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات.

السيدة المتهمة برفقة الطفلتين،فيتو
السيدة المتهمة برفقة الطفلتين،فيتو

وأوضح البنا أنه تم تعديل المادة 290 من قانون العقوبات بأن تصبح عقوبة الخطف تتمثل في الإعدام إذا تم هتك عرض الشخص المخطوف، وفي حالة خطف أحد الأشخاص بالتحايل، أو بالإكراه فأن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة 10 سنوات على الأقل، ولكن في حالة طلب فدية بعد ارتكاب جريمة الخطف، فأن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة تبدأ من 15 عامًا، وتصل المدة حتى 20 عامًا، بينما في حالة خطف طفل، أو في حالة خطف أنثى، تكون العقوبة السجن المؤبد، ولكن في حالة اقتران جريمة الخطف بجناية أخرى، أو هتك عرض، فأن العقوبة تتمثل في الإعدام.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ضبط سيدة استدرجت طفلتين لسرقتهما بالشرقية جرائم محافظة الشرقية أخبار الحوادث حوادث اليوم حوادث محافظة الشرقية اجهزة امن الشرقية

مواد متعلقة

جزاء اختيار الله ورسوله والآخرة، تفسير الشعراوي للآية 29 بسورة الأحزاب (فيديو)

8 مباريات نارية لـ الزمالك حتى نهاية عام 2024 (انفوجراف)

تأجيل محاكمة 7 متهمين بقتل سائق في القليوبية

شيخ الأزهر يلتقي رئيس طاجكستان ويناقشان سبل تعزيز العلاقات المشتركة

اعتماد 479 مخطط تفصيلي جديد في الدقهلية

مصر تطلب من صندوق النقد زيادة الشريحة المقبلة لــ ملياري دولار، تصرف في هذا التوقيت

فيديو وسام شعيب يشعل الجدل، قضية حمل السفاح تشغل المصريين، والنشطاء: المقطع مرعب، البعض يطالب بحلول عاجلة وآخرون يؤكدون: العقاب ضرورة، وطبيبة النساء تدافع: "كنت بتكلم بنية سليمة غرضها التوعية"

محافظ المنيا: توفير 3 مستشفيات لخدمة المواطنين

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ لأسعار صرف الدولار بالبنوك المصرية، وصل لهذا السعر فى 5 بنوك

انهيار أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء في الصاغة

بعد فيديو طبيبة النساء، كيف تتعامل المستشفيات مع أطفال السفاح

انخفاض كبير فى سعر الجنيه الذهب، أقل من 30 ألف جنيه فى الصاغة

انخفاض الطماطم وارتفاع البصل، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

تربطه صلة نسب مع ترامب.. من هو مسعد بولس حلقة الوصل في التسوية بين حزب الله وإسرائيل (فيديوجراف)

شفت العصفورة، تعليق صادم من توفيق عكاشة على أزمة الطبيبة وسام شعيب بقضية حمل السفاح

ماذا يحدث في أسعار النفط؟، تراجع جديد وخام برنت وصل لـ 71.85 دولار

منوعات

المزيد

الصين تصمم دمى بشرية يمكنها عرض الملابس على منصة متحركة (فيديو)

رائد فضاء يوضح سبب دخول طاقم كرو 8 للمستشفى بعد عودتهم للأرض

باحثون يطورون روبوت ذكي لتنظيف المنازل والعمل في المصانع

الأسطورة واليوتيوبر، ما المبلغ الذي يتقاضاه مايك تايسون مقابل مواجهة جيك بول؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلي

تعرف على سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

8 مباريات نارية لـ الزمالك حتى نهاية عام 2024 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

جزاء اختيار الله ورسوله والآخرة، تفسير الشعراوي للآية 29 بسورة الأحزاب (فيديو)

"زي النهارده" من 157 سنة، مولد مؤسس الطريقة الحامدية الشاذلية، الشيخ سلامة الراضي

فضائل سورة الحج وآراء العلماء في مكان نزولها والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads