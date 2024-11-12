قانوني يكشف عن عقوبة طبيبة كفر الدوار في حالة إدانتها

تستعد النيابة العامة بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة للتحقيق، صباح اليوم، مع الدكتورة "وسام شعيب" طبيبة النساء والولادة، فيما منسوب اليها من إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشار فيديو لها، عبر حسابها الشخصي، تجاوز ٥ ملايين مشاهدة بالحديث عن سيدات بحمل غير شرعي تم استقبالهن في مستشفى حكومي.

وفي هذا الصدد تواصلت “فيتو” مع أحد الخبراء القانونيين للكشف عن ملابسات ومدى قانونية هذا الفيديو الذي بثته الطبيبة عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك”.

قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937

أشار هيثم عباس المحامي بالنقض، إلى أنه جاء بقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تتعلق بإفشاء أسرار مهنية، حيث نصت المادة 310 من القانون على: أن "كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو غيرهم مودعا إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصى اؤتمن عليه فأفشاه فى غير الأحوال الذى يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه".

وأضاف هيثم عباس: نص قانون العقوبات على أن: الطبيب المتسبب فى إهمال طبى نتج عنه إيذاء المريض يعاقب عليه طبقا لنص المادة 244، والتى تنص على: أن “كل من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله، أو رعونته، أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين، والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

وأضاف أن العقوبة هي الحبس مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة، أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته، أو مهنته، أو حرفته، أو كان متعاطيًا مسكرًا، أو مخدرًا، عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وأوضح: تكون العقوبة هي الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وطبقا لقانون جرائم الانترنت بشأن عرض محتوى مسيء أو أمور خاصة بالغير، يعاقب الشخص بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

القبض على طبيبة النساء والولادة بأحد المستشفيات الحكومية

كانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة قد قامت بإلقاء القبض علي الدكتورة وسام شعيب طبيبة النساء والولادة بأحد المستشفيات الحكومية للتحقيق معها، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك عقب تلقي نقابة الأطباء شكاوى تتهم الطبيبة بالتشهير بمرضاها واستخدام ألفاظ غير ملائمة، وقررت التقابة إحالة هذه الشكاوى إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق.

حامل في الشهر الثامن ويريد أهلها سقوط الحمل

جدير بالذكر أن رواد السوشيال ميديا فوجئوا بظهور طبيبة نساء وولادة في فيديو للحديث عن استقبالها طفلة يظهر شكلها أنها صغيرة السن وحامل في الشهر الثامن، ويريد أهلها التخلص من الحمل، ورفضت الطبيبة فعل ذلك كما تناول فيديو وجود امرأة أنجبت طفلا سفاحا، ثم اتفقت مع شاب على أن يتم نسب الطفل إليه.

وقد قررت النقابة العامة للأطباء إحالة الطبيبة إلى التحقيق؛ بسبب إفشاء أسرار مرضاها، وإبلاغ النيابة الإدارية بشأن الواقعة.

إلا أن وسام شعيب، طبيبة أمراض النساء والتوليد، دافعت عن انتشار الفيديو الذي بثته عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، حيث تحدثت فيه عن حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية (سفاح)، قائلة: “الفيديو كان بغرض توعية البنات من الحالات التي تحدث يوميًا وأقابلها أثناء عملي”.

وأوضحت شعيب، في مداخلة تليفزيونية مساء الاثنين: “غرضي من الفيديو التوعية، وليس الريتش، ولم أذكر أسماء شخصيات، ولم أذكر إلا وقائع”.