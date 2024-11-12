تأجيل استئناف عاطل على حكم سجنه المؤبد في قتل شاب بسبب الثأر بالسلام

قررت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، تأجيل الاستئناف المقدم من عاطل متهم بقتل شخص بسبب خصومة ثأرية على الحكم الصادر بحقه بالسجن المؤبد في السلام، لجلسة 10 ديسمبر المقبل.

تلقت مباحث قسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بعثور الأهالي على جثة شخص ملقى بأحد الشوارع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات.

نشوب مشاجرة بين عائلة المتهم وعائلة المجني عليه بسبب خصومة ثأرية

وبالفحص، تبين أن مشاجرة نشبت بين عائلة المتهم وعائلة المجني عليه بسبب خصومة ثأرية، قام على إثرها المتهم بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوب الأخير فأسقطه غارقا في دمائه.



عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.