السجن المؤبد لعاطلين بتهمة قتل شاب في المرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، باستبدال عقوبة الإعدام الصادرة بحق عاطلين متهمين بقتل شاب في المرج بالسجن المؤبد عقب القبض عليهما وإعادة إجراءات محاكمتهما.



تلقت مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات.



وبالفحص تبين أن خلافات سابقة نشبت بين المتهمين والمجني عليه بيت على أثرها الطرف الأول النية لقتل الطرف الثاني ثم وضعا خطة للتخلص منه.



وأضافت التحريات أن المتهمين ترصدا للمجني عليه وما أن شاهداه حتي بادرا بإطلاق الأعيرة النارية صوبه ثم انهالا عليه طعنًا بأسلحة بيضاء فأسقطاه قتيلا.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.