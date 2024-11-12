وفد إكليريكية المحرق يزور إيبارشية بني مزار والبهنسا

استقبل نيافة الأنبا أنيانوس أسقف بني مزار والبهنسا للأقباط الأرثوذكس، وفدًا من طلبة الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير السيدة العذراء بجبل قسقام (المحرق)، برفقة الراهب القس أرساني المحرقي وكيل الكلية.

وذلك في إطار اليوم الإكليريكي الثامن والذي حمل عنوان "الزيج" الذي يعني (المطمار، ميزان البناء).

سبعة أسرار الخدمة

بدأ اللقاء بصلاة عشية ثم القداس الإلهي، تلاه كلمة ألقاها نيافة الأنبا أنيانوس بعنوان "سبعة أسرار الخدمة"، وكلمة أخرى ألقاها القمص صليب صليب بعنوان "الشخصية المستقيمة"، وكذلك مجموعات عمل تم فيها طرح ومناقشة قضايا متنوعة تختص بالخدمة، وفي الختام زاروا دير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالبهنسا.