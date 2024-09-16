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حوادث

إحالة عاطل للجنايات بتهمة قتل صديقه في المرج

إحالة متهم للجنايات،
إحالة متهم للجنايات، فيتو

 أمرت نيابة المرج إحالة عاطل متهم بقتل صديقه لخلافات مالية بينهما بمنطقة المرج إلى محكمة الجنايات.


تلقت مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بالعثور على جثة شخص داخل شقة سكنية في المرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات.


وبالفحص تبين العثور على جثة شاب وبه إصابات بطلق خرطوش أدى لوفاته في الحال.


وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية.


واعترف المتهم بارتكاب الواقعة لخلافات بينهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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نيابة المرج منطقة المرج محكمة الجنايات قسم شرطة المرج مديرية أمن القاهرة

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