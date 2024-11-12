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جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة طبية لقرية بخانس بأبو تشت

جامعة جنوب الوادي،
جامعة جنوب الوادي، فيتو

 واصلت جامعة جنوب الوادي قوافلها الطبية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الإنسان ) حيث  قام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بقافلة طبية بشرية وتمريضية بقرية بخانس بأبوتشت.


وأشار الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بان القافلة الطبية البشرية قدمت خدماتها العلاجية لعدد 518 حالة كشف وعلاج وتحويل للمستشفى الجامعي كما قام صندوق مكافحة الإدمان بقنا بتوعية أهالي القرية بأهمية القضاء على ظاهرة إدمان الشباب للمخدرات  وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع.

بداية جديدة لبناء الانسان

وأضاف نائب رئيس الجامعة بأن القافلة التمريضية قامت بعمل ندوة توعوية عن تحقيق التنمية المستدامة وأثرها الفعال للفرد والمجتمع والخدمات الصحية التي تقدمها الجامعة في إطار المبادرة وأهمية التعايش مع الأمراض المزمنة والاهتمام بالالتزام  بالعلاج لحالات مرضى السكر والضغط  والقياس المستمر وعمل متابعه دوريه عن طريق التحاليل ومعرفة القياسات الخاصة بالضغط كما تم إجراء قياس الضغط والسكر للعديد من الحالات.

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ابوتشت الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان رئيس جامعة جنوب الوادي

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