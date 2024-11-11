جامعة جنوب الوادي تشارك في المؤتمر الدولي لعلوم الرياضيات والأمن السيبراني

شاركت جامعة جنوب الوادي في فعاليات النسخة الثانية عشرة للمؤتمر الدولي لعلوم الرياضيات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، بجامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، والذى نظم تحت مظلة اتحاد الجامعات العربية، وأكاديمية البحث العلمي بالتعاون مع جامعة Zhejiang الصينية وجامعات جنوب الوادى والأقصر وطيبة التكنولوجية وسوهاج وأسوان بحضور الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر الأسبق، والدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، والدكتور محمد رسلان نائب رئيس جامعة طيبة التكنولوجية.

جامعة طيبة التكنولوجية

أشادت الجامعة بالجهود التي بذلت من جامعة طيبة التكنولوجية من أجل إقامة هذا المؤتمر وحسن تنظيم المؤتمر، وأكد على أهمية علم الرياضيات.

دراسة علوم الذكاء الاصطناعي

وأوضحت الجامعة أن هذا العلم هو روح العلوم وفهمه يعد فهما لكل العلوم، مشيرًا إلى أنه يجب علينا جميعا التوسع في دراسة علوم الذكاء الاصطناعي وجعلها اولوية في كل المراحل التعليمية، فالذكاء الاصطناعي هو الحلول التقنية لأي مشكلة، مؤكدًا أن من يملك العلم يملك كل شيء والمؤتمر بعنوانه والموقع الذي يعقد فيه يمثل خدمة كبيرة للمجتمع والعصر القادم، كما عرض "عكاوي" خطة التطوير التي شهدتها جامعة جنوب الوادي في الآونة الأخيرة في مختلف المجالات والتي منها التطبيقات الإلكترونية لإدارة دولاب العمل في إطار من التحول الرقمي والاستفادة مما تحققه الأتمتة الادارية من معايير الانسيابية والسهولة والسرعة والدقة، ومكانة الجامعة في التصنيفات الدولية، ومشروعات تطوير البنية التحتية وغيرها.



وأوضح الدكتور محمود عبدالعاطي رئيس المؤتمر، ورئيس معامل التأثير العربي أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على أحدث التطورات والابتكارات في مجال تقاطع الرياضيات وعلوم المعلومات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات العالمية الملحة، مشيرا إلى أن “المؤتمر يشهد نقاشات معمقة حول مجموعة واسعة من الموضوعات الحيوية، منها دور الذكاء الاصطناعي في التعليم والتحول نحو الاقتصاد الرقمي، وكيفية حماية أنفسنا من الهجمات السيبرانية المتزايدة، وأفضل السبل لتطوير مهارات استخدام الذكاء الاصطناعي لدى معلمي الرياضيات، بالإضافة إلى تأثير الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني والصراع المحتمل بين الذكاء الاصطناعي والمخترقين في الحرب السيبرانية”.



وفي كلمته أكد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق "أهمية المؤتمر خاصة في عصرنا الحالي عصر المعلومات والدولة بحاجة إلى شباب متعلم وقادر على فهم التكنولوجيا الحديثة المتسارعة، وبضرورة اطلاع الشباب على المستحدثات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتحدث الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الاقصر السابق عن أهمية المؤتمر خاصة أن الذكاء الاصطناعي يعد فرصة للبحث العلمى.

وفى نهاية المؤتمر تم تكريم الدكتور عباس منصور واختياره شخصية المؤتمر.