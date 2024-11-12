المسرحي الكويتي حسين مسلم ضيف شرف مهرجان طيبة الدولي للفنون التلقائية بأسوان

حلّ المسرحي الكويتي الدكتور حسين المسلم، ضيف شرف بمهرجان طيبة الدولي للفنون التلقائية ومسرح الطفل، والذي تقام دورته الثامنة بمدينة أسوان خلال الفترة من 10 وحتى 15 من شهر نوفمبر الجاري برعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، والهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة.

جائزة سنوية لتشجيع المسرح المدرسي

وأعلن "المسلم" عن تخصيص جائزة سنوية لتشجيع المسرح المدرسي بمدارس محافظة أسوان، على أن تُقدم العروض الفائزة ضمن فعاليات مهرجان طيبة، معربا عن أمله في أن تُسهم تلك المسابقة وأنشطة المهرجان، بجانب الجهود المبذولة من قبل المؤسسات المعنية من ثقافية وتربوية بمصر والعالم العربي، في "مسرحة المناهج المدرسية"، وأن يكون للفنانين المشاركين بالمهرجان دور في اكتشاف ودعم المواهب الفنية من طلاب المدارس في مدن وقرى أسوان.

وقالت الدكتور هنا مكرم، رئيسة مهرجان طيبة الدولي للفنون التلقائية ومسرح الطفل: إن الدكتور حسين المسلم من الوجوه المسرحية العربية البارزة، التي تركت بصمتها على الحركة المسرحية محليًا وعربيًا، وصاحب المسيرة الطويلة في مجال المسرح، وأحد الشخصيات التي أسهمت بدور بارز في نهضة وتطور المسرح الكويتي.

ولفتت إلى أنه على مدار عقود مضت، أسهم "المسلم" في تأسيس المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت، كما أسس فرقًا مسرحية كان لها تأثيرها في المشهد المسرحي الكويتي والخليجي والعربي.

مدير المهرجان: حسين المسلم واحد من القامات المسرحية الخليجية والعربية

ومن جانبه، قال حجاج سلامة مدير المهرجان، إن الدكتور حسين المسلم الذي اختير ليكون ضيف شرف المهرجان هذا العام، هو واحد من القامات المسرحية الخليجية والعربية، وقد مارس بجانب عمله كأكاديمي، الكتابة والإخراج والنقد المسرحي، وله الكثير من المؤلفات القيمة في مجال المسرح، وقد درس الإخراج المسرحي في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم بدأت رحلته مع المسرح كويتيا وخليجيا وعربيا، وشارك بدراساته في الكثير من الفعاليات البحثية المعنية بفن المسرح.

وأضاف أن العطاء المسرحي للدكتور حسين المسلّم، امتد من الكويت إلى بلدان الخليج والمنطقة العربية، وفي إطار اهتمامه الخاص بمسرح الطفل، وتولى منصب المنسق العام للجنة الطفل في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت، وأسهم في تأسيس مهرجان مسرح الطفل العربي بالكويت، كما أسهم في تأسيس مهرجان طيبة الدولي للفنون التلقائية ومسرح الطفل في مصر، وهكذا شارك "المسلم" في تأسيس عدد من المهرجانات المسرحية داخل الكويت وخارجها، إضافة إلى مشاركته في تجارب مسرحية عربية عدة، ولا زال يجول في عالمنا العربي مواصلًا رحلته مع فن المسرح الذي عرف "المسلم" مؤلفًا ومخرجًا وأكاديميًّا قديرًا له تلامذته في الكويت ومنطقة الخليج وخارجها.

يُذكر أن مهرجان طيبة الدولي للفنون التلقائية ومسرح الطفل، يستضيف فنانين مسرحيين وتشكيليين من بلدان عربية عدة بينها: تونس، وسلطنة عمان، والكويت، والأردن، والسودان، والعراق، بجانب مصر، حيث يقدمون عروضا مسرحية وورش حكي وورش لتنمية المهارات، بجانب معارض تشكيلية يشارك فيها حشد من الفنانين المصريين والعرب.

وكان اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، كلف اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، بافتتاح فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان طيبة الدولى للفنون التلقائية ومسرح الطفل، وذلك بحضور الدكتورة هنا مكرم رئيس المهرجان، والسفير عبد القادر عبد الله القنصل العام لجمهورية السودان الشقيقة بأسوان، فضلًا عن القيادات التنفيذية.

وفي كلمة محافظ أسوان التى تم إلقاؤها على مسرح “فوزي فوزي” بكورنيش النيل، تم الترحيب بالكوكبة اللامعة من فناني الدول العربية والإفريقية للفنون التشكيلية والتلقائية والتراثية والمسرحية والموسيقية المشاركين فى المهرجان، موضحًا أن أسوان منبع وملتقى الثقافة والفنون، وعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعتبر قبلة لمختلف الفعاليات والأحداث الفنية والثقافية والتراثية والشبابية والإقتصادية والسياحية.

وأشار محافظ أسوان إلى أن زهرة الجنوب إستضافت على أرضها هذا الحدث الثقافي والتنويري بإعتبارها مركز تلاقي الحضارات والثقافات والفنون على مر العصور، وليؤكد ذلك على أنها ستظل واحة الأمن والأمان ومقصدًا سياحيًا عالميًا بتنوع أنماطها ومقوماتها السياحية، وهو الذى يتماشى مع جهود المحافظة للتسويق والترويج السياحى من خلال تشجيع سياحة المهرجانات والمؤتمرات.

أوضح أن هذا الزخم الثقافي والفني بالمشاركة الواسعة للفنانين التلقائيين والتشكيليين والموسيقيين، بجانب فنانى المسرح فى مهرجان طيبة للفنون التلقائية يعتبر بلا شك ساهم بشكل فعال فى التقارب بين الشعوب، لأن الثقافة والفنون هما من أهم جسور التواصل والتلاقي بين الدول، وهو الذى لمسه ضيوف المهرجان واقعًا فعليًّا عند زيارتهم للمزارات السياحية والأثرية بأسوان والتى تعكس التنوع الحضاري الفريد والزاخر بالآثار الفرعونية والرومانية والقبطية والإسلامية، بالإضافة إلى المعالم السياحية العصرية والطبيعة الساحرة لتكونوا سفراء لنا في تسويق المقومات السياحية لأسوان والتى تفتح دائمًا ذراعيها لاستقبال ضيوفها وزائريها بدفء مشاعر أهلها وشمسها المشرقة.