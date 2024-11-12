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رياضة

حكم عربي يدير مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد وتأجيل المباراة لهذا الموعد

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

حددت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، طواقم حكام مباريات الجولة الأولى من مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

موعد الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 

ومن المنتظر أن تنطلق منافسات الدور الأول من دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجديدة يوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من نوفمبر الجاري، على أن تبدأ بطولة كأس الكونفدرالية في دورها الأول يوم الأربعاء الموافق السابع والعشرين من نوفمبر.

طاقم تحكيم عربي لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد 

كشف موقع وين وين أن هناك توجه يتم العمل عليه في الوقت الراهن، من أجل تعيين طاقم تحكيم عربي في المباراة المقرر إقامتها بين الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة في ختام الدور الأول لدوري الأبطال.

وأكد مصدر مسؤول في لجنة التحكيم بالكاف، وجود مفاضلة بين الليبي معتز الشلماني والتونسي صادق السالمي، من أجل إدارة لقاء الأهلي وبلوزداد بالعاصمة المصرية القاهرة، وإن كانت المؤشرات تشير إلى احتمالية إسناد إدارة اللقاء للحكم التونسي.

كما تشير الأنباء الواردة من "كاف" إلى تأجيل إقامة هذه المواجهة، حتى يوم 22 ديسمبر المقبل بدلًا من 14 من الشهر نفسه، بسبب ارتباطات الأهلي بالمشاركة في بطولة فيفا إنتركونتيننتال بالدوحة خلال الفترة من 14 حتى 18 ديسمبر القادم. 

حكمان من الجابون وموريتانيا لأول مباراتين للأهلي بدوري أبطال أفريقيا 

وسبق للكاف اختيار الحكم الجابوني باتريك مابيان، لإدارة لقاء الأهلي وستاد أبيدجان بالقاهرة يوم الثلاثاء 26 نوفمبر الجاري، كما تم اختيار الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه لإدارة لقاء أورلاند بيراتس والأهلي بجنوب أفريقيا يوم السبت 7 ديسمبر.

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