حقوق إنسان الشيوخ تناقش دراسة عن سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة

عقدت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس محمد هيبة رئيس اللجنة اجتماعًا اليوم الثلاثاء لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة.

حضر الاجتماع ممثلي الحكومة من وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين



واستعرض النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أهم نقاط أهداف الدراسة، مشيرًا إلى أن الدراسة المعروضة أمام مجلس الشيوخ الآن وتناقشها لجنة حقوق الإنسان، تهتم بقضايا تمس المواطن مباشرةً، مؤكدًا أن الدراسة تستعرض وتدرس الأزمات الاقتصادية وتأثيرها المباشر على المجتمعات المحلية، مؤكدًا أن كل دولة لها ظروفها الخاصة، وأن مظلة الحماية الاجتماعية هي صمام أمان وعصب الأمن القومي المصري.

وأكد المهندس محمد هيبه رئيس لجنه حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ علي أن سياسات الحماية الاجتماعية التي تتبعها الدولة المصرية حسنت كثيرا معيشه الأسر المصرية مشيرًا إلى أهمية الدراسة مما لها تأثير مباشر علي الأمن القومي المصري الداخلي.



مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية

وأضاف رئيس لجنه حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ المهندس محمد هيبه أن اللجنه تولي أهمية لدراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة لما لها تأثير مباشر في ظل ظروف أزمات اقتصادية مطالبا وزارات العمل والتأمينات الاجتماعية وضع اقتراحات للتغلب على مشكلات لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية.