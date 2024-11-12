الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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صحة ومرأة

4 أعراض جانبية للقاح الإنفلونزا

لقاح الإنفلونزا
لقاح الإنفلونزا

كشفت وزارة الصحة عن الأعراض الجانبية للقاح الإنفلونزا مشيرة الي ان تلقي اللقاح يمكن أن يسبب أعراض جانبية بسيطة لا تمثل خطورة علي من يتلقاها.

 

وتضمنت أهم الأعراض الجانبية:

١- ارتفاع طفيف في درجات الحرارة 

٢- الإرهاق 

٣-الشعور بالصداع 

٤-ألم وتورم مكان الحقن 

الفرق بين نزلة البرد وفيروس الإنفلونزا 

وكشف الدكتور مصطفى محمدي، مدير برنامج التطعيمات بالمصل واللقاح، عن الفرق بين نزلة البرد وفيروس الإنفلونزا.

وأشار إلى أن نزلة البرد أعراضها رشح وسعال بسيط بينما فيروس الإنفلونزا يسبب آلامًا بالجسم لعدة أيام تجعل المصاب بها يمكث في المنزل عدة أيام لا يستطيع الخروج من المنزل وملازمة الفراش لمدة أسبوع من شدة الإرهاق والتعب وشدة أعراض المرض.

 

ونصح بعدم تناول أي أدوية بدون إشراف الطبيب لحين التأكد من نوع الإصابة.

وكشف الدكتور مصطفى محمدي مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، عن الوقت المناسب للحصول على تطعيم الإنفلونزا

مدة عمل التطعيم الإنفلونزا في الجسم 

وأكد أن أي تطعيم يحصل عليه الجسم يبدأ عمله في الفترة من ١٠ إلى ١٤ يومًا حتي يحقق استجابة مناعية لذا يجب الحصول على التطعيم ضد الإنفلونزا قبل موسم الشتاء لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وأضاف مدير التطعيمات بالمصل واللقاح، أن الوقت المناسب في شهر أكتوبر، لافتا إلى أنه حتى لو انتهى أكتوبر يمكن الحصول على التطعيم ويحقق الجسم استفادة من التطعيم ضد الإنفلونزا ولكن من الأفضل الحصول عليه مبكرًا

ونصحت وزارة الصحة 4 فئات يجب عليهم  تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية قبل بدء فصل الشتاء. 

وتشمل هذه الفئات:

١-الحوامل.

٢- كبار السن.

٣-الأطفال.

٤- مرضى المناعة.

 

اللقاح ضد الإنفلونزا متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية

 

وأكدت وزارة الصحة أن اللقاح متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.

ولقاح الإنفلونزا يتم تصنيعه من فيروسات أو أجزاء من الفيروسات ليحمي من الإصابة بفيروسات الإنفلونزا ويتم إعطاؤه عن طريق الحقن. 

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