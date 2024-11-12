الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

سعر الالومنيوم
سعر الالومنيوم

أعلنت شركة مصر للألومنيوم، أسعار منتجاتها خلال شهر نوفمبر داخل الأسواق.

 

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء

ووفقا لأسعار شركة  مصر للألومنيوم، فإن أسعار الألومنيوم السلك 9 مم  و 9.5 مم H14 سجلت 150.150 ألف جنيه خلال الشهر الجاري تسليم مخازن نجع حمادي بدون الـ 14% قيمة مضافة.

2- سجلت أسعار السلك 9 مم  و 9.5 مم H12  نحو 150 ألف جنيه 

3- سجلت أسعار السلندرات (2.5 إلى 5 متر)  نحو  140 ألف جنيه.

4- بلغت أسعار لفات الألمنيوم 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه 

5- بلغت أسعار شرائح الألومنيوم البارد نحو 158 ألف جنيه، ولفات الألمونيوم البارد نحو 156 ألف جنيه.

شركة مصر للألومنيوم

وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومتطلباته وسبائكه ومشتقاته ومصنوعاته في الداخل والخارج، وما يترتب عليها من عمليات أو أنشطة أخرى لأزمة لهذا الغرض أو تتعلق بالاستيراد والتصدير.

إنتاج الألومنيوم

وتحتل الشركة نسبة كبيرة من الإنتاج الوطني، وتستورد باقي الاحتياجات وتصدر الشركة حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن سنويًّا وتعمل الشركة في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع الألومنيوم ومشتقاته في السوق المحلية والعالمية.

 

<span style=
الألومنيوم، فيتو 

وتؤكد الدراسات أن نسبة 75% من الألومنيوم المستخدم حول العالم يتم الحصول عليه من خلال إعادة تدوير الخردة، ويتم الاعتماد على المعدن الجديد الناتج عن هذه العملية في العديد من الصناعات مثل البناء وإنتاج الآلات والأدوات الكهربائية وقطاع النقل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إنتاج الألومنيوم شركة مصر للالومنيوم أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء أسعار الألومنيوم أسعار الألومنيوم السلك أسعار الألومنيوم اليوم أسعار شرائح الألومنيوم البارد أسعار شركة مصر للألومنيوم أسعار السلندرات

الأكثر قراءة

بعد الانخفاضات الأخيرة نشتري ولا نبيع الذهب؟ خبير يجيب

متصورين بسلاح ناري، هاتف نجل داعية سلفي يقود الشرطة لضبط أبناء عمته

حبس طبيبة كفر الدوار ٤ أيام على ذمة التحقيقات

استخدموا بصمة أصابع سيليكون، إحالة 11 عاملا بصحة "السنطة" للتحقيق

أبرزها إيقاف مدرب زد، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري الممتاز

بعد قرار حبسها على ذمة التحقيقات، محامي طبيبة كفر الدوار يكشف العقوبة المتوقعة لموكلته

انخفاض أسعار 5 سلع في الأسواق

علي غزال: كنت شريكا بالمال في الشركة وليس لي حق الإدارة أو اتخاذ القرارات

منوعات

المزيد

الملكة كاميلا تتغيب عن حدث مهم بسبب مرض مفاجئ

فيديو مثير لفنان رسم ترامب بطريقة "صادمة"

إقرار قانون روسي يحظر التشجيع على عدم الإنجاب

تحذير جديد في مناطق إسبانية من خطورة الأمطار الغزيرة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

هتشتري الأرز بكام النهاردة

أسعار طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

بعد زيادة سعر السجائر، هل ترتفع أسعار المعسل؟ الشعبة توضح

المزيد

انفوجراف

إبراهيم عادل البديل الذهبي بتشكيلة منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأحاديث الواردة في سورة العنكبوت وأسماؤها

زوجي بيشك فيا أعمل إيه؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يرث ذهب المرأة المتوفاة الابنة فقط؟ خالد الجندي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads