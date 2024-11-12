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رياضة

وزير الشباب والرياضة يَعقد اجتماعًا لمناقشة خطة التأمين الطبي لماراثون زايد الخيري

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

عقد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي،  اجتماعًا لمناقشة خطة التأمين الطبي للنسخة التاسعة من ماراثون زايد الخيري والذي سيتم تخصيص العائد منه لـ 57357، ويُقام بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي  في العاصمة الإدارية الجديدة 27 ديسمبر القادم، بحضور ممثلين عن الهلال الأحمر المصري، وهيئة الإسعاف، والتأمين الصحي، وإدارة الرعايات الحرجة والأزمات، وقيادات الوزارة.

وناقش الاجتماع وضع خطة متكاملة للتأمين الطبي تشمل توفير سيارات الإسعاف والنقاط الطبية على طول مسار الماراثون، بالإضافة إلى فرق طبية مدربة للتعامل مع أي حالات طارئة، وكذلك تجهيز فرق الإسعاف وتوفير الدعم الطبي على مسار السباق.

كذلك تم التأكيد على جاهزية المستشفيات القريبة لاستقبال الحالات الطارئة، وتوفير قنوات اتصال سريعة بين الفرق الطبية والإسعاف والهلال الأحمر لضمان أعلى معايير السلامة.

وشدد وزير الشباب والرياضة علي أهمية التعاون بين الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفعال مع أي أزمة صحية قد تطرأ خلال الماراثون بما يضمن توفير خدمات طبية شاملة وآمنة لجميع المشاركين في الماراثون.

وقال وزير الشباب والرياضة: "إن ماراثون زايد الخيري ليس مجرد سباق رياضي، بل هو رسالة إنسانية مهمة تحمل في طياتها قيم التضامن الإنساني، والعمل الخيري، وتعزيز الروابط الأخوية بين الشعوب".

 

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وزير الشباب والرياضة ماراثون زايد الخيري أشرف صبحي مجلس أبوظبى الرياضى العاصمة الإدارية الجديدة

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