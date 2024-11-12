الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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حوادث

النيابة تستدعي ملاك المحال المحترقة في الزيتون

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

أمرت نيابة الزيتون باستدعاء ملاك عدد من المحال بحلقة سمك نشب بها وفي مسجد حريق في منطقة الزيتون، لسماع اقوالهم وامرت بتفريغ كاميرات المراقبة للوصول الي ملابسات الواقعة.


وتبين من المعاينة أن النيران أكلت جميع محتويات المحال والمسجد.


وأضافت المعاينة أن المحال صارت رمادا، والخسائر قدرت بأكثر من 250 ألف جنيه.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مسجد بحلقة السمك بمنطقة الزيتون.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة مدعومة بـ 5 سيارات إطفاء واسعاف، وتم محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد الى المجاورات وإخماد الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة والعرض على النيابة العامة.


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نيابة الزيتون مديرية أمن القاهرة منطقة الزيتون النيابة العامة

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