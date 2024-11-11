ربع مليون جنيه خسائر، نتيجة معاينة حريق محلات سمك ومسجد في الزيتون

كشفت معاينة نيابة الزيتون لعدد من المحال بحلقة سمك ومسجد نشب بهما حريق في منطقة الزيتون، أن النيران أكلت جميع محتويات المحال والمسجد.



وأضافت المعاينة أن المحال صارت رمادا، والخسائر قدرت بأكثر من 250 ألف جنيه.



تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مسجد بحلقة السمك بمنطقة الزيتون.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة مدعومة بـ 5 سيارات إطفاء واسعاف، وتم محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد الى المجاورات وإخماد الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة والعرض على النيابة العامة.