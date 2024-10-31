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ضبط عاطل بحوزته 15 قطعة حشيش وسلاح ناري في طهطا

ضبط عاطل، فيتو
ضبط عاطل، فيتو

ألقى رجال مباحث قسم شرطة طهطا القبض على عاطل بحوزته قطع حشيش وسلاح ناري حيث تحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة للتحقيقات.

اللواء صبرى عزب يتلقى إخطارًا بضبط عاطل وبحوزته مخدرات وسلاح ناري ببندر طهطا 

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقية من العميد رأفت رشوان رئيس بحث الشمال بتمكن الرائد أحمد البريري رئيس مباحث قسم شرطة طهطا ومعاونيه الرائد عبدالرحيم السمان والنقيب أحمد أبو حسوب والنقيب هيثم عبدالحميد من ضبط  “ر.ا.م ”، ٢٨ عامًا - عاطل، مقيم نزلة سليم الكاشف وبحوزته فرد روسي و15 قطعة حشيش بطريق القبيصات.

المتهم يقر خلال التحقيقات بحيازته للمضبوطات 

وخلال التحقيقات بالمواجهة بالتحريات أفاد المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، حيث تحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة.

 

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