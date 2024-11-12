الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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عقارات

حملات لضبط وصلات المياه الخلسة وإزالة المخالفات بمدن الشيخ زايد والمنيا والشروق

وصلات المياه
وصلات المياه

نفذت الإدارات المختصة بأجهزة تنمية مدن الشيخ زايد، والمنيا الجديدة، والشروق، حملات لإزالة الإشغالات والظواهر العشوائية ومخالفات البناء، وضبط وصلات المياه الخلسة بالتعاون مع شرطة المرافق والتعمير. 
صرح بذلك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤكدا أن هناك تعليمات بالعمل على منع المخالفات بجميع صورها بالمدن الجديدة، والحفاظ على المظهر الحضاري، والتعامل الفورى مع المخالفات فى مهدها.
وفي هذا الإطار، صرحت المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بأنه تم شن حملة بالتعاون مع شرطة المرافق، على الباعة الجائلين وإزالة الإشغالات والمخالفات بمول المعز وسنتر الحرمين بالمدينة، موضحة أن الحملة أسفرت عن مصادرة جميع الإشغالات أمام المحال والمقاهي، وبالطريق العام.
وشددت رئيس الجهاز، على عدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة، والتنسيق المستمر مع شرطة المرافق والتعمير، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحال المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدي أصحابها على حرم الطريق، وإزالة مختلف أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المشاة، مشيرة إلى أن الحملة جاءت استجابة لشكاوى المواطنين من انتشار الباعة الجائلين والإشغالات.
وأضاف المهندس احمد مصطفى محمد، رئيس جهاز مدينه المنيا الجديدة، أن لجنة ضبط وصلات المياه الخلسة بالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق، قامت بالمرور على مختلف أحياء المدينة، ومنها الحي الرابع والمنطقة الصناعية، وأسفرت عن ضبط عددٍ من الوصلات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الفاقد من المياه والتصدي لحالات التعدي على شبكات مياه الشرب.
وأضاف  المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق،  أنه تم تنفيذ قرار إزالة لأعمال بناء مخالفة بدور سطح أحد العقارات السكنية بالحي الثاني شرق بالمدينة، والمتمثلة في قيام صاحب المخالفة بزيادة النسبة البنائية، مضيفًا أن تنفيذ القرار أسفر عن إزالة السقف الخرساني الخارج عن حدود النسبة القانونية، كما تم إيقاف أعمال بناء فى مهدها بدوري سطح عقارين، وتم إزالة الحوائط المخالفة للقطعة بالمنطقة الرابعة عمارات، والتحفظ على مواد بناء عقار آخر بالحى الأول شرق، بالإضافة إلى إيقاف التعامل على العقار وإلزام أصحاب المخالفات بتحمل نفقة الإزالة.
وطالب رئيس جهاز مدينة الشروق، ملاك قطع الأراضى بالالتزام بالاشتراطات البنائية، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقًا للتراخيص حفاظًا على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصًا على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.
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الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق

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