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محامي طبيبة كفر الدوار: تلقت معاملة حسنة بمركز الشرطة واستهدفت بالفيديو النصح والتوعية

الدكتورة وسام شعيب،
الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والولادة بكفر الدوار، فيتو

أكد هيثم عبد العزيز محامي المتهمة الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والولادة، صاحبة الفيديو المثير للجدل بالسوشيال ميديا، أنها ما زالت بمركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، في انتظار عرضها على النيابة العامة، مشيرًا إلى أن الاتهامات الموجهة إليها غير معروفة.

القبض على طبيبة النساء والولادة بأحد المستشفيات الحكومية

كانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، قد قامت بالقاء القبض علي الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والولادة بأحد المستشفيات الحكومية للتحقيق معها، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك عقب تلقي نقابة الأطباء شكاوى تتهم الطبيبة بالتشهير بمرضاها واستخدام ألفاظ غير ملائمة، وقررت التقابة إحالة هذه الشكاوى إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق.

 

المحامي: الطبيبة لم تفشِ أسرار المرضى خلال الفيديو

أشار المحامي إلى أن طبيبة النساء والولادة تلقت معاملة حسنة داخل مركز الشرطة، مؤكدًا أنه سيدافع عنها؛ حيث إنها لم تفشِ أسرار المرضى خلال الفيديو، ولم تذكر اسم أحد من المرضى ولم تنشر صورًا لهم.

هدفها كان النصح والتوعية

أضاف المحامي هيثم عبد العزيز أن الطبيبة قد يكون خانها التعبير في بعض الألفاظ، ولكننا جميعا نختلف في التعبير عن آرائنا، وأن هدفها ما كان إلا للنصح والتوعية والإرشاد لبعض الوقائع التى نراها في الجانب العملي في حياتنا اليومية بصفتنا قد نتشابه ونقابل في بعض المشاكل التي نراها ونسمعها يوميًّا.

وكانت طبيبة النساء وسام شعيب، قد تصدرت الترند خلال الساعات الماضية، بعد نشرها بثًّا مباشرًا على حسابها الشخصي، تسرد مواقف تعرضت لها خلال عملها، بينها وقائع حمل غير شرعي، وأطفال ولدوا خارج إطار الزواج.

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كفر الدوار الأجهزة الأمنية المستشفيات الحكومية طبيبة النساء والولادة الدكتورة وسام شعيب طبيبة النساء والولادة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة

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