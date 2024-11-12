الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

دولة عربية تحتل المرتبة الثالثة عالميًّا في تجارة الماس

الماس، فيتو
الماس، فيتو

احتلت إحدى الدول الخليجية، المرتبة الثالثة عالميًّا في  تجارة الألماس بعد الهند والولايات المتحدة، بحصة تتجاوز 15 في المئة من إجمالي المعاملات الدولية في هذا القطاع.

الماس يستحوذ على حصة كبيرة في تجارة الإمارات 

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن "الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد الإماراتية، جمعة الكيت، توقع أن تتخطى قيمة تجارة دولة الإمارات من الماس، 40 مليارات دولار خلال العام الجاري".
وأضاف الكيت، أن "الماس يستحوذ على حصة كبيرة في تجارة الإمارات غير النفطية، تتجاوز 5.5 بالمئة، حيث بلغت قيمة تجارة الماس قرابة 39 مليار دولار في 2023، ووصلت خلال النصف الأول من 2024 إلى نحو 20 مليار دولار".

 تعزيز تجارة الإمارات من الماس

وأكد جمعة الكيت "أهمية الدور الكبير الذي تلعبه اتفاقيات التجارة الشاملة في تعزيز تجارة الإمارات من الماس، وفي إزالة العوائق وفتح أسواق وفرص جديدة في آسيا وإفريقيا، ومختلف الدول حول العالم"، مشيرا إلى أن "مركز دبي للسلع المتعددة، يلعب دورا حاسما في تحفيز تجارة الماس حول العالم".
وقال الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد الإماراتية، جمعة الكيت، على هامش فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر دبي للماس، الذي ينظمه مركز دبي للسلع المتعددة ضمن فعاليات “أسبوع دبي للماس”: إن التجارة غير النفطية للإمارات وصلت إلى 1.4 تريليون درهم في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 11.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مشيرا إلى أن هذا النمو المتواصل جاء وسط نمو عالمي في التجارة لم يتجاوز 1.5% فقط.
 

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