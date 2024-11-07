بنوك الإمارات والبحرين تتبع "الفيدرالي" وتخفض سعر الفائدة

لجأ عدد من البنوك المركزية الخليجية إلى تخفيض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، وذلك بالتزامن مع قرار الفيدرالى الامريكى الصادر مساء اليوم بتخفيض الفادئة.

بنك الإمارات يخفض الفائدة

أعلن بنك الإمارات المركزي خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة.

وقرر مصرف الإمارات الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

خفض سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة 25 نقطة أساس من 4.90 بالمئة إلى 4.65 بالمئة وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة 8 نوفمبر.

مصرف البحرين المركزى

وقرر مصرف البحرين المركزي خفض سعر الفائدة لفترة ليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس.

خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس من 5.50 بالمئة إلى 5.25 بالمئة بدءا من 10 نوفمبر.