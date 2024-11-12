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جامعة حلوان تعلن جاهزيتها للانتخابات الطلابية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان، برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن فتح باب الترشح للانتخابات الطلابية للعام الجامعي 2024-2025، ابتداءً من يوم الخميس المقبل، وذلك بعد اعتماد الجدول الزمني للانتخابات من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي. تستمر العملية الانتخابية حتى يوم 28 نوفمبر الجاري، في إطار تعزيز الممارسة الديمقراطية بين الطلاب.

أكد الدكتور السيد قنديل أن كليات الجامعة أتمت استعداداتها لانطلاق ماراثون الانتخابات، مشددًا على أهمية هذه العملية في تنمية شخصية الطلاب وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل. وأوضح أن الجامعة ستجري الانتخابات في بيئة تتسم بالحرية والشفافية، مع احترام التقاليد الجامعية، مشيرًا إلى التزام الجامعة بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الطلاب، ومنع الدعاية الحزبية أو الدينية أو الطائفية، وحظر أي تجاوز للقواعد الجامعية. وأضاف قنديل: "الانتخابات الطلابية جزء لا يتجزأ من تعزيز الوعي الديمقراطي لدى الطلاب، وهي فرصة ذهبية لتنمية مهارات القيادة والتفاعل المجتمعي، مما يساهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية."

من جانبه، أوضح الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن ممارسة الأنشطة الطلابية، بما فيها الانتخابات، تُعد عنصرًا أساسيًا في بناء شخصية الطالب الجامعي. وقال رفاعي: "الأنشطة الطلابية ليست مجرد ترفيه، بل هي ركيزة أساسية لتطوير مهارات الطلاب وصقل قدراتهم، حيث تتيح لهم فرصة حقيقية للتعبير عن آرائهم، والعمل الجماعي، والمشاركة الفعالة في صنع القرار."

ثم استعرض الجدول الزمني للانتخابات الطلابية، والذي يشمل:

فتح باب الترشح وتقديم الاستمارات: الخميس، 14 نوفمبر 2024، الساعة 9 صباحًا.

إعلان الكشوف المبدئية: الأحد، 17 نوفمبر 2024، الساعة 12 ظهرًا.

تقديم الطعون: الإثنين، 18 نوفمبر 2024، ابتداءً من الساعة 9 صباحًا.

فحص الطعون: الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024، حتى الساعة 12 ظهرًا.

إعلان الكشوف النهائية: الأربعاء، 20 نوفمبر 2024، الساعة 12 ظهرًا.

بدء الدعاية الانتخابية: الخميس، 21 نوفمبر 2024، الساعة 9 صباحًا.

انتخابات الجولة الأولى والفرز وإعلان النتائج: الأحد، 24 نوفمبر 2024، الساعة 9 صباحًا.

انتخابات الإعادة: الإثنين، 25 نوفمبر 2024، الساعة 9 صباحًا.

انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات: الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024، الساعة 10 صباحًا.

انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات: الأربعاء، 27 نوفمبر 2024، الساعة 12 ظهرًا.

انتخابات أمناء اللجان ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة: الخميس، 28 نوفمبر 2024، الساعة 10 صباحًا.


كما حددت الجامعة شروط الترشح، والتي تتضمن أن يكون الطالب مصري الجنسية، حسن السيرة والسلوك، وله نشاط طلابي موثق باستثناء طلاب السنة الأولى. يجب أن يكون مستجدًا في فرقته الدراسية، وألا يكون قد رسب في أكثر من مادتين في نظام الساعات المعتمدة، ولم تصدر ضده عقوبات تأديبية أو أحكام جنائية مخلة بالشرف، وأن لا ينتمي إلى أي تنظيمات غير قانونية.

وتشدد جامعة حلوان على أهمية توفير مناخ من النزاهة والشفافية لإجراء الانتخابات، مؤكدةً التزامها بضمان تجربة ديمقراطية نموذجية تعزز من مشاركة الطلاب في الحياة الجامعية.

جامعة حلوان تعلن جاهزيتها للانتخابات الطلابية

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