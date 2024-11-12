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حوادث

بدء جلسة استئناف النيابة على براءة امام عاشور بتهمة التعدي على فرد أمن

امام عاشور، فيتو
امام عاشور، فيتو

بدأت محكمة الجيزة جلسة الاستئناف المقدم من نيابة زايد على حكم براءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، من اتهامه بالتعدي على فرد أمن بأحد المولات الشهيرة بالشيخ زايد.

 

كانت محكمة جنح الشيخ زايد، قضت ببراءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، من تهمة التعدي على فرد أمن داخل مول بمنطقة الشيخ زايد.

 

مذكرة النيابة في براءة إمام عاشور بالتعدي على فرد أمن 

وجاء في مذكرة النيابة أنه "باستقراء أوراق الدعوى ومطالعة التحقيقات التي جرت فيها نجد أن الثابت بأوراقها أن الدليل يبلغ منتهاه، ويصل إلى أشد درجات قوته حتى يدور الدليل القولي في فلك الدليل الفني، بتناغم يستعصي معه أي تناقض أو اختلاف، فقد فاضت الأوراق بالأدلة القاطعة على إتيان المتهم الجُرم المسند إليه من شهادة شهود وآلات المراقبة والمقاطع المرئية وتحريات جهة البحث.

 

وأضافت النيابة: أن حيدة التحقيق قد أبت علينا إلا أن ننبش في الأوراق بحثًا عن دليل نفي واحد يستر به المتهم من أسهم الاتهام فلم نجده، فأخذنا نبحث في الأوراق عن عذر المتهم، بتعرض زوجته للتحرش على زعم قولها- فإذا هي عامرة بدواعي التشديد، ولما كانت محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهم بشأن تهمة الضرب، وإذ لم يلق ذلك الحكم قبولًا لدى النيابة العامة الأمر الذي يكون معه جديرًا بالطعن عليه بطريق الاستئناف.

 

مرافعة محامي لاعب الكرة خلال المرافعة

وخلال جلسة المحاكمة ترافع محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن إمام عاشور قائلًا: إن واقعة الاعتداء لم تثبت بحسب تحقيقات النيابة، وأن المجني عليه أصيب بكدمة في القدم، وأثناء عودته من المول تعرقل، لافتًا إلى أن التقرير الطبي للقضية أشار إلى إصابة فرد الأمن بكدمة بالساق، وهي من الجائز أن يحدثها لنفسه، وهي إصابة مصطنعة، ووقع مغشيا عليه دون أن يلمسه إمام عاشور.

 

وتابع عثمان، بأن فرد الأمن قال في لقاء تلفزيوني إنه حضر بصفته محاميًّا لقسم الشرطة، بعد تحريض من إدارة المول وحرر محضرًا استباقيًّا، خوفًا من تحرير اللاعب محضرًا بواقعة التحرش بزوجته، مفيدا أنهم رفضوا الخضوع للابتزاز.

 

 

مرافعة دفاع إمام عاشور بتهمة الاعتداء على فرد أمن وخلال المرافعة قال إن إدارة المول تعمدوا إخفاء واقعة تعرض زوجة لاعب الأهلي أمام عاشور للتحرش اللفظي، للحفاظ على سمعة المول، وأنه غير قادر على تأمين زواره.

 

وأفاد خلال المرافعة بأن اللاعب حضر إلى مكان الواقعة بعد إبلاغه بتعرض زوجته إلى التحرش اللفظي بصحبة صديقه فقط، وليس أكثر من 10 أشخاص، كما ادعى المجني عليه.
 

 

وقدم دفاع لاعب الأهلي إمام عاشور لهيئة محكمة جنح الشيخ زايد 5 حافظات، وكشف أنها تحتوي على مقاطع فيديوهات بها أدلة تثبت براءة اللاعب من واقعة الاعتداء على فرد أمن بمول في الشيخ زايد.

 

وتقدم الدفاع، بمجموعة من مقاطع الفيديو التي ترصد دخول زوجة لاعب الكرة وشقيقها، وتكشف لحظة تعرضها للمعاكسة من قبل مجموعة من أفراد الأمن  وتشاجر شقيقها البالغ من العمر 18 عامًا معهم.

 

نص أمر إحالة إمام عاشور في قضية التعدي على فرد أمن بالشيخ زايد

وجاء في أمر إحالة اللاعب أمام عاشور لاعب النادي الأهلي: في القضية رقم 2544 جنح أول الشيخ زايد، وفي يوم 5 سبتمبر 2024 ضدَّ إمام. ع. م، أنه في 19/6/2024 بدائرة قسم أول الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، ضرب عمدًا المجني عليه عبد الله. م. ص، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالتحقيقات والتي أعجزته عن الأشغال الشخصية مُدة لا تزيد على عشرين يومًا.

 

وواجهت نيابة زايد تحت إشراف المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة زايد أول وثان، لاعب الكرة بالنادي الأهلي إمام عاشور بأقوال فرد الأمن في اتهامه بالتعدي عليه في خناقة المول، بادعاء تعرض زوجته للتحرش داخل المول.
 

ودافع عاشور عن نفسه بأنه تلقى اتصالا من زوجته ياسمين حافظ، تخبره بأن مجموعة شباب تحرشوا بها، وحضر إلى المول على إثر قولها له إن الأمن لم يتدخل، وشعر بضيق بسبب منعه من الدخول.

 

وأضاف لم يعتدَّ عليه بالضرب، ولكنه حاول شد التليفون المحمول الذي كان بحوزة فرد الأمن المجني عليه لقيامه بتصويره، أثناء تواجده وآخرين بالمكان، قائلا: "بتصور ايه" وحاول أخذ هاتفه منه.

 

وتابع بأن فرد الأمن ابتعد عنه، فلاحقه لأخذ الهاتف منه لكنه لم يضربه أو يدفعه على الأرض، وربما تسبب التدافع في سقوط فرد الأمن كما أنكر سبه بألفاظ بذيئة، قائلًا: الواقعة كانت شد وجذب.

 

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محكمة الجيزة نيابة زايد براءة أمام عاشور

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