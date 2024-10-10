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رياضة

ميسي يقود منتخب الأرجنتين أمام فنزويلا في تصفيات المونديال

ميسي، فبتو
ميسي، فبتو

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين التشكيل الأساسي الذي سيخوض مواجهة فنزويلا ضمن منافسات الجولة التاسعة بالتصفيات اللاتينية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتواجد في التشكيل الأساسي ليونيل ميسي قائد التانجو ونجمه الأول، وذلك في أول ظهور له منذ التعافي من الإصابة التي تعرض لها في مواجهة كولومبيا بنهائي كوبا أمريكا في منتصف يوليو الماضي.

 

تشكيل الأرجنتين ضد فنزويلا

ويبدأ الأرجنتين أبطال كأس العالم 2022 مواجهة فنزويلا بتشكيل يضم:


رولي، أوتاميندي، بيتزيلا، تاليافيكو، مولينا، دي بول، لو سيلسو، إنزو فرنانديز، ألمادا، جوليان ألفاريز، وليونيل ميسي.

 

أما منتخب فنزويلا فيبدأ اللقاء بتشكيل يضم:

روم، أوسوريو، فيرارسي، أرامبورو، ألكسندر جونزاليس، يانجيل هيريرا، بروخو مارتينيز، رينكون، سوتيلدو، سافارينو، وروندون.

ويعتلي منتخب الأرجنتين قمة ترتيب جدول التصفيات برصيد 18 نقطة من ستة انتصارات وتعادلين، وسجل خال من الهزائم.

أما منتخب فنزويلا يحتل المركز السادس برصيد 10 نقاط من فوزين وأربعة تعادلات مقابل خسارتين.

 

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