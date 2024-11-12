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حوادث

إحالة عاطلين بتهمة النصب على المواطنين بمصر الجديدة إلى الجنايات

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت  نيابة مصر الجديدة بإحالة عاطلين بتهمة النصب على المواطنين بمصر الجديدة، إلى محكمة الجنايات.

وردت معلومات الي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفيد بقيام شخصين بانتحال صفة موظفين بشركة الكهرباء وتقاضى مبالغ مالية من المواطنين وتزوير وطباعة إيصالات منسوبة للشركة وتسليمها للمواطنين بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وأقرا بارتكاب 4 وقائع نصب بذات الأسلوب، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
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نيابة مصر الجديدة محكمة الجنايات مديرية أمن القاهرة قسم شرطة مصر الجديدة

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