تجديد حبس منتحل صفة موظف بتهمة النصب والاحتيال
جدد قاضي معارضات الجيزة بحبس عاطل لاتهامه بانتحال صفة موظف بجهة حكومية، والنصب على عدد من الأشخاص والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بحجة توفير شقق سكنية لهم، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات.
القبض على المتهم بالجيزة
كان بلاغ ورد لمديرية أمن الجيزة، يفيد احتيال أحد الأشخاص على عدد من الضحايا، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بمنطقة الطالبية، بحجة توفير شقق سكنية لهم، بمشروع الإسكان.
وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن المتهم عاطل، انتحل صفة موظف بجهة حكومية، للنصب على عدد من الأشخاص، وبضبطه اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
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