توسعة الطرق بالزينية ورفع 90 طن أتربة في الأقصر (صور)

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية برئاسة أحمد أبو عيش، شمال محافظة الأقصر أعمال توسعة وتمهيد الطرق بداية من كوبري السيد عبد الحق مرورًا بجزيرة قرعاني حتى حدود الزينية بحري، في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بتكثيف جهود أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة وتوسعة وتمهيد الطرق على مستوى مراكز ومدن المحافظة، حرصا على سلامة المواطنين وتسهيل الحركة المرورية بالطرق.

مركز الزينية بالأقصر

وأوضح رئيس مدينة الزينية أنه فى سياق المرور والمتابعة الميدانية المستمرة بقرية المدامود قبلي، تلاحظ وجود شدة خشبية بالدور الاول علوي بناحية المدامود قبلي وعلى الفور تم فك الشدة الخشبية في المهد قبل بدء أعمال البناء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وفى سياق متصل، استمرارًا لتكثيف أعمال النظافة ورفع التراكمات بالشوارع الرئيسية والجانبية، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية برفع حوالي 60 طن من التراكمات الترابية والمخلفات الصلبة بناحية الصيادين الغربية، كما قامت الوحدة المحلية لقريتي الصعايدة والمدامود بحري برفع ما يزيد عن 30 طن من القمامة والتراكمات.

وأضاف " أبو عيش" أنه تم تنفيذ أعمال قص وتهذيب الأشجار بمدخل قرية المدامود بحري طريق الشعراوي ورش المياه بالطرق، للحفاظ على المظهر العام.

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