إزالة 16 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية في الأقصر (صور)

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة الدكتور محمد رزق رئيس المركز بجنوب محافظة الأقصر حملة إزالات مكبرة استهدفت مدينة إسنا.

المرحلة الثانية للموجة 24

أسفرت الحملة عن إزالة 10 حالات تعدي فى المهد على أرض الزراعية بمساحة 3134.50 متر بقرية الشغب، والتعديات عبارة عن طوب أبيض ومونة وأسمنت، تمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية وتم اتخاذ اللازم قانونا ضد المخالف.



يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر فى تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 24 لازالة التعديات والبناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.

وعلى صعيد متصل قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، برئاسة علي سيد صادق رئيس مدينة الطود، وبالتنسيق مع مركز شرطة الأقصر بتتفيذ حملة مكبرة ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بهدف الحفاظ على حقوق الدولة واسترداد ممتلكاتها.

وأسفرت الحملة عن إزالة 6 حالات تقنين غير جادة عبارة عن أراضى فضاء وأسوار وأراضي فضاء محاطة باسوار مهدمة مقدم عنها طلبات تقنين مباني وغير جادة على مساحة 4061 م٢ كائنة بمدينة الطود وقرية العديسات قبلي وتم استرداد المساحات المشار إليها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الحالات.

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