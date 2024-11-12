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النيابة العامة تباشر التحقيق مع طبيبة كفر الدوار

وسام شعيب طبيبة النساء
"وسام شعيب" طبيبة النساء والولادة بكفر الدوار، فيتو

تستعد النيابة العامة بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة للتحقيق، صباح اليوم، مع الدكتورة "وسام شعيب" طبيبة النساء والولادة، فيما منسوب اليها من إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشار فيديو لها، عبر حسابها الشخصي، تجاوز ٥ ملايين مشاهدة بالحديث عن سيدات بحمل غير شرعي تم استقبالهن في مستشفى حكومي.

القبض على طبيبة النساء والولادة بأحد المستشفيات الحكومية

كانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة قامت بإلقاء القبض علي الدكتورة و. ش. طبيبة النساء والولادة بأحد المستشفيات الحكومية للتحقيق معها والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك عقب تلقي نقابة الأطباء شكاوى تتهم الطبيبة بالتشهير بمرضاها واستخدام ألفاظ غير ملائمة، وقررت التقابة إحالة هذه الشكاوى إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق.

حامل في الشهر الثامن ويريد أهلها سقوط الحمل 

جدير بالذكر أن رواد السوشيال ميديا فوجئوا بظهور طبيبة نساء وولادة في فيديو للحديث عن استقبالها طفلة يظهر شكلها أنها صغيرة السن وحامل في الشهر الثامن، ويريد أهلها التخلص من الحمل، ورفضت الطبيبة فعل ذلك كما تناول فيديو وجود امرأة أنجبت طفلا سفاحا، ثم اتفقت مع شاب على أن يتم نسب الطفل إليه.

وقد قررت النقابة العامة للأطباء إحالة الطبيبة إلى التحقيق؛ بسبب إفشاء أسرار مرضاها، وإبلاغ النيابة الإدارية بشأن الواقعة.

إلا أن وسام شعيب، طبيبة أمراض النساء والتوليد، دافعت عن انتشار الفيديو الذي بثته عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، حيث تحدثت فيه عن حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية (سفاح)، قائلة: “الفيديو كان بغرض توعية البنات من الحالات التي تحدث يوميًا وأقابلها أثناء عملي”.

وأوضحت شعيب، في مداخلة تليفزيونية مساء الاثنين: “غرضي من الفيديو التوعية، وليس الريتش، ولم أذكر أسماء شخصيات، ولم أذكر إلا وقائع”.

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البحيرة كفر الدوار النيابة العامة طبيبة النساء والولادة فيديو مواقع التواصل الاجتماعي مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة

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