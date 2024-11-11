الإثنين 11 نوفمبر 2024
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محافظات

الأقصر تستعد لإقامة 3 فعاليات ثقافية كبرى خلال الشهر المقبل

أثناء اللقاء
أثناء اللقاء

استقبل الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، كلا من أحمد الشافعي رئيس الادارة المركزية للشئون الفنية للهيئة العامة لقصور الثقافة، وعماد فتحي رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي.

وفد وزارة الثقافة في الأقصر

 تناول اللقاء تنفيذ عدد من الفعاليات الثقافية والفنية بمحافظة الأقصر خلال الفترة القادمة، وتهدف تلك الفعاليات إلي رفع التوعية الثقافية، والتأكيد علي الهوية الثقافية، وغرس قيم الولاء والانتماء لدى النشء والشباب، حيث تقوم وزارة الثقافة بتنفيذ 3 فاعليات كبرى بدءا من الشهر القادم.

الفعاليات 


تبدأ الفعالية الأولى وهي سمبوزيوم التصوير، والذي يتم تنفيذه من خلال صندوق التنمية الثقافية، والفعالية الثانية هي تنظيم الدورة 14 للمهرجان القومي للتحطيب بساحة أبو الحجاج، والفعالية الثالثة هي الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الأقصر.


جدير بالذكر أن الهيئة العامة لقصور الثقافة هي المنفذة لفاعليات الدورة ١٤ للمهرجان القومي للتحطيب، وفاعليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

 

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