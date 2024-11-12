السفينة MSC LIRIKA تصل ميناء غرب بورسعيد وعلى متنها 2700 سائح (فيديو وصور)

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استقبال الرصيف السياحى بميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الإقتصادية السفينة السياحية MSC LIRICA القادمة من قبرص وعلى متنها 1970 سائح و737 من طاقم البحارة من جنسيات مختلفة، ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد.

ومن المقرر تنظيم رحلات سريعة إلى مدينة القاهرة لزيارة المعالم السياحية والأثرية ورحلات داخلية بمدينة بورسعيد لطاقم البحارة للتعرف على معالم المدينة والأماكن التاريخية، على أن تغادر السفينة الميناء مساء اليوم مستكملة رحلتها البحرية إلى ميناء الاسكندريه .

وصول السفينة السياحية لبورسعيد، فيتو



ومن جانبه قال اللواء محمد أحمد محمود نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية إن ميناء غرب بورسعيد يشهد انتعاشا ملحوظا فى استقبال السفن السياحية واعداد السائحين، مضيفا أن هذه الرحلة تعتبر الثانية للسفينة MSC LIRIKA التى تصل الميناء خلال أيام.

وصول السفينة السياحية لبورسعيد، فيتو



كان فى إستقبال السفينة الربان حسين الشاذلى رئيس الإدارة المركزية بميناء غرب بورسعيد مؤكدا أن إدارة الميناء اتخذت جميع الإجراءات بدخول السفينة إلى الميناء وانهاء كافة الإجراءات الخاصة بالسائحين فى سهولة ويسر وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية

وصول السفينه السياحيه لبورسعيد، فيتو

جدير بالذكر أنه تعتبر السفينة LIRIKA المملوكة لشركة MSC البحرية الرائدة فى فئتها، تم بناؤها فى عام 2003 وتم تجديدها فى 2015 ويبلغ طولها 275 متر والغاطس 7 متر تتكون من 14 طابق وبها 992 غرفة.

وصول السفينه السياحيه لبورسعيد، فيتو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ