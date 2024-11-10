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حوادث

حبس طالب بتهمة قتل زميله في شبرا مصر

حبس طالب، فيتو
حبس طالب، فيتو

 أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية بحبس طالب متهم بقتل زميله داخل مقهى بعد رفض المجني عليه دفع ثمن المشاريب بمنطقة شبرا مصر بعد فوز الأول في لعبة الدومينو، بمنطقة شبرا مصر 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد إعداد الصفة التشريحية. 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة يفيد  بوجود متوفى داخل مقهى بمنطقة شبرا مصر.

 

 وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة طالب متوفى وبفحص جثته تبين عدم وجود إصابات ظاهرية.


وبعمل التحريات تبين ان المجنى عليه كان بصحبة زميله بالمدرسة داخل المقهى وقاموا بلعب الدومينو واتفقوا على أن الخاسر يدفع ثمن المشروبات وبعد انتهائهم من اللعب وخسارة المجنى عليه رفض دفع ثمن المشاريب.

وأضافت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين قام على إثرها المتهم بدفع المجني عليه بيده فسقط مغشيا عليه وتوفى على الفور.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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نيابة شمال القاهرة الكلية مديرية أمن القاهرة منطقة شبرا مصر

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