الأحد 10 نوفمبر 2024
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حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته بـ مقص أمام أطفالها بالجيزة

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

أجلت محكمة الجيزة، ثاني جلسات محاكمة عاطل لاتهامه بقتل زوجته بمقص أمام أطفاله، إثر خلافات بينهما على مصروف البيت في بولاق الدكرور بالجيزة، لجلسة غدا الاثنين.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم "أيمن.م.ب" في تحقيقات الدعوى رقم 20613 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم 4473 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، قتل زوجته المجني عليها "ف. أ" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، لخلافات بينهما، بأن عقد العزم المصمم على قتلها وما أن ظفر بها حتى تعدى عليها ضربا.

وأضاف أمر الإحالة أن الزوجة حاولت الدفاع عن نفسها حتى استل "مقص" مستخدما إياه بأن كال لها بغل عدة طعنات قاتلة في أنحاء جسدها قاصدًا من ذلك قتلها، فأحدث إصابتها الثابتة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وباستجواب"أيمن م"، بتحقيقات النيابة العامة أقر بارتكاب الواقعة بأنه على إثر خلاف نشب فيما بينه وبين زوجته تعدى عليها داخل مسكنهما بسبب مصروف المنزل، وكال لها عدة طعنات باستخدام مقص حديدي محدثًا إصابتها قاصدًا إزهاق روحها.

 

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محكمة الجيزة بولاق الدكرور جنايات بولاق الدكرور

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