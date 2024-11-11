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أخبار مصر

مختار باباييف: مؤتمر COP29 يشهد نقاشات بناءة وشفافة

رئيس مؤتمر COP29
رئيس مؤتمر COP29

 أشاد مختار باباييف، رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29)، في خطاب افتتاحي حماسي، بالتزام جميع الدول والمؤسسات والأفراد المشاركين في هذا الحدث العالمي المهم. 

ووجه الشكر على وجه الخصوص إلى الأطراف، الدوائر الانتخابية، المراقبين، أعضاء المجتمع المدني، والشعوب الأصلية، الذين بذلوا جهودًا كبيرة للانضمام إلى هذا المؤتمر في باكو.

وأكد باباييف أهمية التعاون الدولي في مواجهة تحديات تغير المناخ، مشيدًا بروح التضامن التي تجمع المشاركين، وأشار إلى أن مؤتمر COP29 يشهد نقاشات بناءة وشفافة، تهدف إلى تسريع وتيرة العمل المناخي وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

وأضاف باباييف أن مؤتمر هذا العام يتميز بالشمولية، حيث سيتم إشراك جميع الأطراف المعنية في صنع القرار، وذلك انطلاقًا من إيمان أذربيجان بأهمية مشاركة جميع الأصوات في بناء مستقبل مستدام.

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