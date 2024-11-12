المعمل الجنائي يعاين حريق شقة أمام حديقة الحيوان بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب اندلاع حريق داخل شقة سكنية بشارع مراد أمام حديقة الحيوان بالجيزة، وإعداد تقرير واف عن سبب الحادث.

ودفعت قوات الدفاع المدني بـ 3 سيارات إطفاء.

تلقت قوات مباحث قسم شرطة الجيزة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية تقع بشارع مراد وتطل على حديقة الحيوان بالجيزة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها قوات المطافي في محاولة للسيطرة على الحريق.