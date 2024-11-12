إجراء تحليل مخدرات لطالب متهم بدهس شخص أثناء عبوره الشارع في مدينة نصر
أمرت نيابة مدينة نصر باحالة طالب متهم بدهس شخص أثناء عبوره الشارع بمدينة نصر مما أسفر عن مصرعه إلى الطب الشرعي وأخذ عينة من دمائه وإجراء تحليل مخدرات له.
تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغًا بوقوع حادث مروري أسفر عن متوفى بدائرة القسم، بالفحص تبين أنه حال عبور أحد الأشخاص إحدى الطرق بدائرة القسم اصطدمت به سيارة "ولاذت بالفرار" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.
بإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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