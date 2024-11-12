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تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.. 9 منتخبات تحسم تذكرة التأهل قبل الجولة الخامسة.. وترتيب المجموعات والهدافين

تصفيات كأس أمم أفريقيا
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

تصفيات كأس أمم أفريقيا، حسمت 9 منتخبات بينها ثلاث منتخبات عربية، التأهل رسميا إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026، قبل إنطلاق منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالتصفيات المقرر افتتاحها غدا الأربعاء.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025 قبل الجولة الخامسة


وتضم المنتخبات المتأهلة رسميا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 قبل الجولتين الأخيرتين من التصفيات كالتالي:

1- المغرب - البلد المنظم.

2- مصر - المجموعة الثالثة.

3- الجزائر - المجموعة الخامسة.  

4-  أنجولا - المجموعة السادسة.  

5- الكونغو الديمقراطية - المجموعة الثامنة.

6- أوغندا - المجموعة الحادية عشر. 

7- الكاميرون - المجموعة العاشرة.

8- السنغال - المجموعة الثانية عشر.

9- بوركينا فاسو - المجموعة الثانية عشر.

 

ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

المجموعة الأولى

1- تونس  7 نقاط.
2- جزر القمر 6 نقاط.
3- جامبيا  5 نقاط.
4- مدغشقر  نقطتين.

المجموعة الثانية

1- المغرب  12 نقطة.
2- الجابون  7 نقاط.
3- إفريقيا الوسطى  3 نقاط.
4- ليسوتو  نقطة واحدة.

المجموعة الثالثة

1- مصر 12 نقطة
2- بوتسوانا  6 نقاط.
3- الرأس الأخضر 3 نقاط.
4- موريتانيا 3 نقاط.

المجموعة الرابعة

1- نيجيريا  7 نقاط.
2- بنين  6 نقاط.
3- رواندا  5 نقاط.
4-ليبيا  نقطة.

المجموعة الخامسة

1- الجزائر  12 نقطة.
2- غينيا الاستوائية 7 نقاط.
3- توجو  نقطتين
4- ليبيريا  نقطة.

المجموعة السادسة

1- أنجولا  12 نقطة.
2- السودان  7 نقاط.
3- غانا  نقطتين.
4- النيجر  نقطة واحدة.

المجموعة السابعة

1- كوت ديفوار 9 نقاط.
2- زامبيا  7 نقاط.
3- سيراليون  4 نقاط.
4- تشاد  نقطتين.

المجموعة الثامنة

1- جمهورية الكونغو  12 نقطة.
2- غينيا  6 نقاط.
3- تنزانيا 4 نقاط.
4- إثيوبيا  نقطة.

المجموعة التاسعة

1- موزمبيق  8 نقاط.
2- مالي  8 نقاط.
3- غينيا بيساو  4 نقاط.
4- إسواتيني  نقطة

المجموعة العاشرة

1- الكاميرون 10 نقاط.
2- زيمبابوي  8 نقاط.
3- كينيا  4 نقاط.
4- ناميبيا بدون نقاط.

المجموعة الحادية عشرة

1- أوغندا  10 نقاط.
2- جنوب إفريقيا  8 نقاط.
3- الكونغو 4 نقاط.
4- جنوب السودان بدون نقاط.

المجموعة الثانية عشرة

1- بوركينا فاسو  10 نقاط.
2- السنغال  10 نقاط.
3- بوروندي برصيد 3 نقاط.
4- مالاوي بدون رصيد.

 

ترتيب هدافي تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025

1- جيني كاتامو، موزمبيق،  4  أهداف.

2- جان فيليب كراسو، كوت ديفوار، 3 أهداف 

2- محمود حسن تريزيجيه، مصر، 3 أهداف 

3- يوسف ماتشنجاما، جزر القمر، هدفين 

3- محمد صلاح، مصر، هدفين 

3- ساديو ماني، السنغال، هدفين 

3- ريان مينديز، كاب فيردي، هدفين 

3- فرانك كيسى، كوت ديفوار، هدفين 

3-  بيسوما،  مالي  ، هدفين 

3- حكيم زياش، المغرب، هدفين 

3- لوكمان، نيجيريا، هدفين 

3- فينسنت أبوبكر، الكاميرون، هدفين 

 

ومن المقرر أن يشارك 24 منتخبا في بطولة كأس أمم إفريقيا، مقسمين على 6 مجموعات.


وتقام في الوقت الحالي، التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا، بمشاركة 48 منتخبا، مقسمين على 12 مجموعة.

 

وتضم كل مجموعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 4 منتخبات، حيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى البطولة الأفريقية.

 

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