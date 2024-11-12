بعد رقمه القياسي، جائزة خاصة لمدرب الهلال السعودي بالبرتغال

حصد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب نادي الهلال السعودي وحامل لقب دوري روشن، على جائزة خاصة، على هامش حفل جائزة "بلاتينيوم كويناس" المرموقة، التي يتم تنظيمها في البرتغال.

وينظم الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، جائزة بلاتينيوم كويناس المرموقة والتي حضرها رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو، لتكريم "الأفضل"، وتم تكريم النجم كريستيانو رونالدو كـ"سفير متميز" للبرتغال.

وتم تكريم جيسوس بعد أن حقق رقمًا قياسيًّا بفوزه بـ 34 انتصارًا متتاليًا مع نادي الهلال السعودي في جميع المسابقات، وهو رقم قياسي في كرة القدم.

وتوج جيسوس مع الهلال بألقاب الدوري والكأس، وكأس السوبر السعودي، ويتبقى له التتويج مع "الزعيم" بلقب دوري أبطال آسيا.

أول تعليق من جيسوس بعد التكريم

وقال جيسوس بعد التكريم: "إنه يوم خاص بالنسبة لي، ليس فقط من أجل الجائزة، ولكن لرؤية الأشخاص الذين كانوا جزءًا من تطوري كمدرب ولاعب".



وأضاف: "إن صناعة كرة القدم هذه، التي نشرناها نحن البرتغاليين في جميع أنحاء العالم، مع اللاعبين والمدربين وغيرهم، جعلت من البرتغال الدولة الصغيرة، التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة فقط، دولة كبيرة".

واختتم مدرب الهلال السعودي تصريحاته قائلًا: "أنا برتغالي. أنا فخور بأنني برتغالي".

تكريم أندية البرتغال

وفي الحفل نفسه كرم رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أندية سبورتنغ لشبونة، بورتو، بنفيكا، سبورتنج براغا، وفيتوريا دي غيماريش، وهي خمسة أندية ساهمت بشكل كبير في تطوير العديد من اللاعبين، حيث صعد رؤساء الأندية إلى المنصة، باستثناء أندريه فيلاس بواس، الذي مثله مدير النادي، هنريك مونتيرو.