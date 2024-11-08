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رياضة

الدوري السعودي، الهلال يتجاوز عقبة الاتفاق بثلاثية

الهلال
الهلال

فاز فريق الهلال على الاتفاق، بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب المملكة آرينا، في إطار الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

وتقدم لفريق الهلال اللاعب ميتروفيتش في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من اللقاء.

ثم في الشوط الثاني سجل كنو الهدف الثاني للهلال ثم اختتم الثلاثية عبد الرحمن القحطاني.

تشكيل الهلال:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: رينان لودي، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، جواو كانسيلو

الوسط: سيرجي سافيتش، محمد كنو، ناصر الدوسري

الهجوم: سالم الدوسري، ليوناردو، ألكسندر ميتروفيتش.

تشكيل الاتفاق:

حراسة المرمى: ماريك روداك

الدفاع: مد الله العليان، عبد الباسط هندي، عبد الله مادو، مشعل الصبياني

الوسط: راضي العتيبي، فينالدوم، عبد الإله المالكي، سيكو فوفانا

الهجوم: موسى ديمبيلي، توكو إيكامبي

ترتيب الهلال والاتفاق

الهلال استعاد الصدارة بعد الفوز برصيد 28 نقطة متفوقا بنقطة عن اتحاد جدة.

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