تفاصيل صادمة في اتهام "حلاق" بهتك عرض طفلة في الجيزة
باشرت نيابة الجيزة التحقيق في اتهام حلاق زوج خالة ابنته بهتك عرض طفلته البالغة من العمر 7 سنوات أثناء مبيتها في منزل خالتها، جردها من ملابسها واعتدى عليها، وأمرت النيابة بحبس المتهم علي ذمة التحقيقات.
وكشف والد الطفلة المجني عليها تبلغ من العمر 7 سنوات، أنها توجهت للمبيت بمنزل خالتها، وعندما عادت أخبرته أن زوج خالتها بعدما استدرجها لغرفة نومه، وجردها من ملابسها، ثم قام بهتك عرضها، وهددها بعدم إخبار أحد من أسرتها.
القبض علي حلاق بتعرض ابنته للاعتداء
تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من مباحث شمال الجيزة بإبلاغ حلاق بتعرض ابنته للاعتداء من زوج خالتها، وألقت مباحث الجيزة القبض على زوج الخالة المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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