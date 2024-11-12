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حوادث

حبس سيدة وعاطل استدرجا شخصا لشقة بحدائق أكتوبر

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس سيدة وعاطل، استدرجا شخصا لشقة، واستوليا على متعلقاته بحدائق أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض شخص للسرقة بالإكراه بحدائق أكتوبر، وبإجراء التحريات تبين للمقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر، أن المجني عليه استدرجته سيدة لشقة، بعد تعارفهما، وفور وصوله فوجئ بشخص يهدده، واستوليا على متعلقاته.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بصحة الاتهام المنسوب إليهما، وارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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