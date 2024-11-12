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أخبار مصر

الربط السككي والتعاون البحري أبرز ملفات قمة النقل العربية

وزير النقل
وزير النقل

يبدأ  وزراء النقل العرب اليوم مناقشة المشروعات المشتركة وعلى رأسها التعاون فى مجالات النقل البحري ومشروعات الربط السككي بين الدول العربية بالاضافة الى  دراسة معوقات مشروعات التعاون العربى المشترك. 

ومن المقرر ان يلتقى وزير النقل المصري عدد من الوزراء العرب على هامش القمة لبحث التعاون المشترك بين مصر والدول العربية.

على صعيد آخر يعقد بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أولى اجتماعات المكتب التنفيذي لوزراء النقل العرب لمناقشة عدد من المشروعات العربية المشتركة في مجالات النقل واللوجستيات ومناقشة خطط الربط العربي.

 

مشروعات التعاون العربي المشترك

وتستضيف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية في مصر، الدورة الــ 37 لمجلس وزراء النقل العرب، والدورة الــ 73 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، المقرر انعقادهما خلال الفترة من 12 إلى 13 نوفمبر الحالي.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة مجموعة من الموضوعات حول تعزيز التعاون العربي في مجالات النقل واللوجستيات، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية للنقل في المنطقة العربية، فضلًا عن تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية الأعضاء، بما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك تمهيدًا لرفعها إلى الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب، والتي ستعقد بعد غد الأربعاء.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع دراسة حول إنشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم صناعة إصلاح وبناء السفن، ودراسة أخرى حول دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع النقل واللوجستيات بالدول العربية، إلى جانب مشروع اتفاقية تنظيم إجراءات النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، وورقة العمل التي أعدتها الأكاديمية حول توحيد فترات القيادة والراحة لسائقي الشاحنات والحافلات، بما يعزز السلامة والأمان في قطاع النقل البري.

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